Barcelona vs. Mallorca EN VIVO: partidazo por la fecha 7 de LaLiga

Barcelona vs. Mallorca EN VIVO: se enfrentan este martes 26 de septiembre por la fecha 7 de LaLiga EA Sports.

El encuentro se disputará en el Estadi Mallorca Son Moix (Palma de Mallorca), desde las 2:30 p.m. hora peruana, y será transmitido por la señal de ESPN y STAR+. También podrás seguir la transmisión EN DIRECTO ONLINE por RPP.pe.

¿Cómo llega Barcelona al partido?

Barcelona, después del empate cedido ante el Getafe en la jornada inaugural, ha encadenado cinco victorias consecutivas y solventado encuentros ante rivales de calibres diferentes.



En su último partido con Celta demostró una nueva faceta: el voltear una situación complicada (un 0-2 en el minuto 80) para conseguir una remontada de las que no se recordaban. Hasta entonces, los azulgranas habían mostrado una imagen errática frente a un rival que planteó muy bien el partido, que jugó con brillantez a la contra y que marcó dos tantos, pero pudo anotar alguno más, pero Marc André ter Stegen estuvo a un gran nivel.



¿La diferencia? La calidad de sus futbolistas. Tiene tres jugadores Xavi, cuatro con el meta, que están en un gran pico de forma. Robert Lewandowski estuvo desapercibido y apareció a diez minutos del final para darle la vuelta al partido. Anotó dos goles y lleva cinco partidos consecutivamente marcando o asistiendo. El polaco, además, se entiende a la perfección con los Joaos.



En el primer gol, aprovechó una excelente jugada de Joao Félix para resolver con una jugada de clase, en el 2-2 se hizo con una asistencia de Joao Cancelo.



Félix suma tres goles y dos asistencias; Cancelo, que es lateral, ha anotado dos y dos asistencias. El carrilero fue determinante ante el Celta, con el gol decisivo y la asistencia del 2-2 y borró en la recta final del partido, sus malos minutos hasta entonces.



Ante el Mallorca, el Barcelona no podrá contar con Frenkie de Jong, que sufre una lesión en el tobillo y convivirá estos días en la enfermería con Pedri, el otro jugador lesionado que tiene Xavi Hernández. Y por eso, el técnico tendrá que darle vueltas a su alineación. Podría poner en el lugar del holandés a Gavi, que salió desde el banquillo ante el Celta, o retrasar a Joao Félix a la medular.



Lo único que parece claro es que Oriol Romeu e Ilkay Gündogan estarán de salida en la sala de máquinas; y que ter Stegen, los Joaos y Lewandowski son intocables.

¿Cómo llega Mallorca al partido por LaLiga?

Mallorca, a un punto de la zona de descenso tras un arranque decepcionante, recibe este martes en Son Moix a Barcelona, club a quien no derrotan desde mayo de 2009. De hecho, ha perdido los últimos once encuentros contra los culés.

Los dirigidos por Javier Aguirre solo han sumado cinco de los 18 primeros puntos -tras tres derrotas (Villarreal, Granada, Girona), dos empates (Athletic Club, Celta) y un triunfo (Celta)- a pesar de contar con una planilla de nivel.



Pero, las bajas de Kang In Lee y de Íñigo Ruiz de Galarreta, traspasados al PSG y Athletic Club, y del central y capitán Antonio Raillo, lesionado de larga duración, están influyendo de manera decisiva en el pobre inicio del curso de los mallorquinistas.



Ni siquiera Javier Aguirre se salva de las críticas. El Vasco salvó al equipo del descenso hace dos temporadas, pero ahora empieza a ser cuestionado por mantener la defensa de cinco a ultranza y no sacarle todo el rendimiento a la plantilla.



Asimismo, recibirá al Barcelona sin estrenar su casillero de victorias en Son Moix: perdió con el Villarreal (0-1) y empató con el Athletic (0-0) en los dos encuentros que ha jugado en casa.



Aguirre indicó que recurrirá a las rotaciones y realizará algunos cambios de jugadores y, quizás, del sistema con respecto al once que cayó (5-3) en Girona hace tres días.



Es muy probable que mantenga la línea de tres centrales ante la entidad del rival que visita la isla, y que apueste por dar más minutos al delantero mallorquín Abdón Prats, máximo realizador del equipo con 3 goles.



Barcelona vs. Mallorca: posibles alineaciones

Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Nastasic, Valjent, Copete, Jaume Costa; Morlanes, Sergi Darder, Dani Rodríguez; Larin, Muriqi.



Barcelona: Ter Stegen; Cancelo, Koundé, Araujo, Balde; Romeu, Gündogan, Gavi; Joao Félix, Lewandowski, Ferran Torres.

Barcelona vs. Mallorca: resultados de los últimos encuentros

Barcelona vs. Mallorca: horarios en el mundo

El encuentro entre Barcelona vs. Mallorca se disputará a las 2:30 p. m. hora peruana. Los horarios en otras partes del mundo son los siguientes:

Perú: 2:30 p. m.

Ecuador: 2:30 p. m.

Colombia: 2:30 p. m.

México: 1:30 p. m.

Paraguay: 3:30 p. m.

Bolivia: 3:30 p. m.

Venezuela: 3:30 p. m.

Argentina: 4:30 p. m.

Chile: 4:30 p. m.

Uruguay: 4:30 p. m.

Estados Unidos (Los Angeles): 1:30 p.m.

Estados Unidos (Nueva York): 3:30 p. m.

España: 9:30 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs. Mallorca por LaLiga?

El encuentro entre Barcelona vs. Mallorca será transmitido EN VIVO por la señal de ESPN y STAR+. También podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias EN DIRECTO y ONLINE en esta nota de RPP.pe.

