En medio del conflicto con Kylian Mbappé, PSG anunció su nuevo refuerzo: el coreano Kang-in Lee

El Paris Saint-Germain (PSG) anunció este sábado el fichaje del volante surcoreano Kang-in Lee, procedente del Mallorca, hasta junio de 2018.



A través de un comunicado emitido en la página web del PSG, el futbolista de 22 años, quien empezó su carrera en el Valencia, se mostró contento de llegar a uno de los mejores clubes del mundo y se encuentra entusiasmado de esta nueva aventura.

"Es una alegría poner unirme al París Saint-Germain, que es uno de los mayores clubs del mundo, con algunos de los mejores jugadores del mundo. Estoy deseando comenzar esta nueva aventura", señaló el surcoreano en la nota difundida por el club.

El comunicado del PSG no menciona, como es habitual en el club, el montó del traspaso, pero el diario deportivo L'Equipe informó que el acuerdo se situaba en unos 22 millones de euros más variables.



El fichaje de este centrocampista ofensivo surcoreano se suma a los del atacante español Marco Asensio, el centrocampista uruguayo Manuel Ugarte y el defensa central eslovaco Milan Skriniar.



En tanto, también se espera el anuncio del defensa internacional francés Lucas Hernández, procedente del Bayern Munich.

Mbappé, más fuera que dentro del PSG

Los últimos días han estado movidos en París. Este sábado, Kylian Mbappé aseguró en una entrevista con L'Equipe y France Football que el PSG “no ayuda mucho para ganar el Balón de Oro”, porque “es un club que divide”.

"El hecho de estar aquí, en París... Creo que jugar en el PSG no ayuda mucho, porque es un equipo que divide, un club que divide. Eso atrae habladurías, pero no me importa porque sé lo que hago y cómo lo hago", mencionó el atacante francés.

Estas declaraciones no fueron bien recibidas el presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi. El mandamás del elenco parisino no se quedó callado y le pidió que salga del equipo si ese es su pensamiento.

“Si eso es lo que piensa, ¿por qué no se va? Esto es un insulto al club. Esas palabras sobran”, mencionó, según indicó RMC Sport.

