Erik ten Hag dirige su primera temporada al United. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JOSEP LAGO

Todo se define en Old Trafford. El entrenador del Manchester United, Erik Ten Hag, consideró que su equipo hubiese "tenido que marcar, por lo menos, cuatro goles" tras empatar 2-2 ante Barcelona en la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League.

"Hay que rematar las oportunidades porque en un partido de estas características hemos generado muchas ocasiones. No me lo esperaba. Estoy un poco frustrado en este sentido", añadió el técnico del Manchester United en la rueda de prensa posterior al partido contra Barcelona en el Spotify Camp Nou.

De todas maneras, para Ten Hag "es un resultado positivo y que está contento" por el hecho de haber sido "dominante" ante "el principal equipo de España".

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Barcelona, paridad con Manchester United como local

Así fue el segundo gol del Manchester United al Barça. | Fuente: beIN Sports

Además, fue muy crítico con la decisión del árbitro de no señalar falta de Jules Koundé cuando Marcus Rashford se iba hacia la portería del Barcelona con el marcador de 1-2.

"No sé si ha sido dentro o fuera del área. Pero, por lo menos, era tarjeta roja. Quizá se ha visto sobrepasado por la presión del estadio en un partido de alto nivel", sentenció el estratega neerlandés.

De otro lado, desde la vereda del frente, en la tienda blaugrana mostraron su parecer por el desempeño mostrado contra el Manchester United en condición de local.

"Partido muy igualado, hemos jugado contra un señor equipo, muy trabajo, muy físico, que compite muy bien. Hemos dominado en muchas fases del partido, ha habido ocasiones para los dos y hemos tenido la sensación de poder hacer el gol de la victoria. Ya dije ayer que se decidiría el Old Trafford y así será. Actitud espectacular", dijo Xavi Hernández.

En Barcelona se quejan del referí contra los 'Red Devils'

En tanto al arbitraje, el también exvolante del cuadro blaugrana fue más que contundente con sus palabras

"Es un penal como una catedral, ¿cómo te vas a sentir? Ya en Milán en Champions no nos lo dieron, aquí tampoco. No sé qué hay qué hacer para que te piten un penalti por manos. Me parece increíble. Me ha dicho que cuarto que lo han chequeado", sostuvo.

NUESTROS PODCAST

¿Qué es el Síndrome del Corazón Roto?

¿Se puede romper un corazón? La respuesta que dan desde la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y la Fundación Cardiológica Argentina (FCA) es que sí. La expresión no es una leyenda; puede ocurrir y es importante saber de qué se trata para poder consultar a tiempo o ayudar a quien presenta estos síntomas.