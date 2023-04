Real Madrid perdió 0-1 ante Barcelona en la semifinal ida de la Copa del Rey | Fuente: EFE | Fotógrafo: chema Moya

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, no asumió el favoritismo que le trasladó Xavi Hernández y recordó que el Barcelona ganó los tres Clásicos de este año, por lo que "es el momento de ganar" para sus jugadores en el Camp Nou, donde aseguró llegan con "mucha confianza".

"Es muy complicado hacer enfrentamientos individuales entre entrenadores", afirmó huyendo del pulso con Xavi. "El Barça ha ganado los tres últimos partidos y es el momento para ganar nosotros. La realidad dice que tenemos desventaja y va a ser un partido muy igualado. El favorito no lo sé porque siendo igualado los pequeños detalles lo van a determinar", dijo el italiano en rueda de prensa.

"Estamos bien, motivados, concentrados, con buenas sensaciones y tras el encuentro ante el Valladolid vamos a tope a por el partido. Tenemos mucha confianza de que lo vamos a hacer bien", añadió Carlo Ancelotti mostrando optimismo.

Real Madrid llega al Clásico tras golear 6-0 al Valladolid en LaLiga | Fuente: EFE

Real Madrid listo para el Clásico

Ancelotti tiene a toda su plantilla disponible, salvo Ferland Mendy, y difíciles decisiones que adoptar. No desveló si renunciará en el centro del campo a la pareja Toni Kroos-Luka Modric.

"Siguen siendo intocables, pero también Modric lo era ante el Valladolid y pasó el partido en el banquillo. Hay que elegir once y no hay que pensar que solo serñan los protagonistas, yo pienso en que los recursos que tengo en el banquillo son importantes como fueron el año pasado. Empezar el partido no es lo más importante, lo es ser protagonista, aunque haya jugadores que no vayan a empezar el partido", dijo.

En el caso de que decida sentar a un jugador de la importancia de Toni Kroos o Luka Modric, reconoció el entrenador del Real Madrid que es una decisión que no habla con el jugador. "Si tengo que hablar con todos los jugadores que van al banquillo, me voy a cansar".

"Ellos saben especialmente, que si necesitan hablar conmigo mi puerta está abierta. Pero este grupo de jugadores no pide muchas explicaciones. Entiende muy bien el momento, saben que son una plantilla que hay mucha competencia. Mi despacho está bastante vacío", reconoció.

¿Último clásico de Carlo Ancelotti?

Carlo Ancelotti se cerró ya en banda a hablar de su futuro, descartando que no llegar a la final de la Copa del Rey sea otro factor para su salida a final de temporada y su llegada a la selección brasileña, a la que se le vinculó desde que culminó el Mundial Qatar 2022.

"El clásico es siempre el partido más importante para el Real Madrid, para los aficionados, los jugadores, el entrenador. Hay una rivalidad muy grande y punto, nada más, es un partido que nos permite jugar otra final y es el objetivo. Es una competición muy importante, estamos cerca de la final y haremos todo lo posible para intentar jugarla", concluyó.





