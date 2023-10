Barcelona vs. Real Madrid: cuándo y a qué hora se juega el primer Clásico de la temporada 2023-24 en LaLiga

En una buena actuación, Real Madrid retomó el liderato de LaLiga EA Spors al golear de visitante por 3-0 a Girona, que es una de las revelaciones del certamen español. Con goles de Joselu, Aurélien Tchouaméni y Jude Bellingham, el cuadro merengue se llevó los tres puntos en juego.

Es así que Real Madrid ha sumado 21 puntos de 24 posibles y ocupa la cima tras disputarse ocho fechas de LaLiga. En la próxima jornada recibirá a Osasuna el 7 de octubre, aunque ya piensa en el clásico ante el Barcelona.

Este lunes, la organización de LaLiga dio a conocer la programación de la fecha 11, que tiene como plato fuerte el choque entre Barcelona y Real Madrid, que ya tiene fecha y hora oficial: se disputará en Montjuic el sábado 28 de octubre a las 9.15 horas.

Este partido será clave para las aspiraciones de ambos clubes de cara al título del campeonato español.

Programación fecha 11 de LaLiga:

Viernes 27 octubre:



Girona-Celta - 9:00 a.m. (horario peruano)



Sábado 28 octubre:



Almería-Las Palmas - 7:00 a.m.



Barcelona-Real Madrid - 9:15 a.m.



Mallorca-Getafe - 11:30 a.m.



Cádiz-Sevilla - 2:00 p.m.



Domingo 29 octubre:



Betis-Osasuna - 7:00 a.m.



Rayo Vallecano-Real Sociedad - 9:15 a.m.



Athletic-Valencia - 11:30 a.m.



Atlético de Madrid-Alavés - 2:00 p.m.



Lunes 30 octubre:



Granada-Villarreal - 2:00 p.m.

HORARIOS | Aquí están los horarios de los partidos de la jornada 11 en #LALIGAEASPORTS.



👉 https://t.co/FaV28KKEvh pic.twitter.com/jpogOkWkwK — LALIGA (@LaLiga) October 2, 2023

