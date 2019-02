Real Madrid vs. Barcelona por el pase a la final de la Copa del Rey | Fuente: RPP Noticias

Real Madrid vs. Barcelona | El estadio Santiago Bernabéu será escenario del segundo clásico español, pero esta vez está en juego la clasificación a la final de la Copa del Rey. Real Madrid y Barcelona no pueden regalar nada porque este partido es decisivo para sus aspiraciones.

El partido por la Copa del Rey está programado para las 3:00 p.m. (hora peruana) y la transmisión televisiva estará a cargo de DirecTV Sports. Si no tienes posibilidad de estar cerca de un televisor en ese horario. No te preocupes. Prende tu radio porque ahí estará RPP Noticias con todas las incidencias del Barcelona vs. Real Madrid.

No estás en Perú, no te preocupes. Nuestra señal de RPP Player la puedes escuchar desde cualquier parte del mundo.

También puedes seguir las incidencias antes, durante y después del partido a través de RPP.pe

Aquí puedes encontrar todos los detalles del encuentro entre Real Madrid vs. Barcelona.

Horarios del Real Madrid vs. Barcelona por la Copa del Rey