Jules Koundé llega a Barcelona procedente de Sevilla. | Fuente: EFE

A 10 días que se cierre el libro de mercado de fichajes, en Barcelona empezaron los nervios. Este domingo el entrenador Xavi Hernández definió una lista de convocados para el choque ante Real Sociedad entre los cuales no figura el defensa francés Jules Koundé, que aún no puede ser inscrito en LaLiga.

Por segunda jornada consecutiva, a diferencia de otros fichajes que han llegado para esta temporada, Koundé no puede ser utilizado por Xavi debido a un límite salarial.

"Situación límite con Koundé: de nuevo, fuera de la convocatoria", señala Marca en una publicación referente al caso del francés, que hace tres semanas fue presentado, pero que aún no puede jugar un partido oficial por el Barcelona.



Según la prensa catalana, el Barza trabaja actualmente de cara a la habilitación del exjugador de Sevilla con la salida para varios descartes, entre ellos el neerlandés Memphis Depay (hacia la Juventus de Turín), Pierre-Emerick Aubameyang (al Chelsea) o Frenkie de Jong (con pretendientes en la Premier también).









Xavi sobre Jules Koundé

El entrenador del Barcelona Xavi Hernández afirmó que "la prioridad es inscribir a Jules" Koundé. "La prioridad ahora es inscribir a Jules, esta es la prioridad nuestra, vamos a ver cómo queda", dijo el sábado a un día de conocerse que no podía inscribirse una semana más al futbolista de la Selección de Francia.

"Vamos a valorar, de momento no ha salido nadie ni de 'Auba' ni Memphis, de momento los tenemos y mañana los podemos utilizar, luego si hay alguna oferta valorar la situación, valorar cómo queda la plantilla y dónde estamos", indicó Xavi.

El técnico catalán lamentó también el hecho de que la temporada comience antes del final del 'mercato'. "No es una situación cómoda para jugadores que saben que no contamos con ellos, que pueden marchar (...) por eso creo que el mercado debería terminar antes de que comiencen las ligas, pero es una opinión personal (...) No es el escenario ideal", respondió.





