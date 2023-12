Los números los avalan: Barcelona y Atlético de Madrid, los mejores equipos del 2023 de LaLiga

Nadie los supera. La victoria del Atlético de Madrid sobre Sevilla, en el último partido de 2023, le permite al conjunto de Diego Simeone acabar el año como el equipo que sumó más puntos en estos doce meses (junto al Barcelona) mientras que el máximo goleador es el francés Antoine Griezmann.



Rojiblancos y azulgranas terminan el año con un total de 88 puntos, tres más que el Real Madrid, mientras que Girona, la gran sensación de la temporada 2023/24 y colíder con cuadro de Carlo Ancelotti, es cuarto con 77.



Un total de veintisiete victorias, siete empates y siete derrotas han firmado Atlético de Madrid y Barcelona. Real Madrid, en tanto, tuvo veintiséis victorias, siete empates y ocho derrotas, y Girona alcanzó veintitrés victorias, ocho empates y diez derrotas.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Griezmann, el máximo goleador del año en España

Por otro lado, el equipo de Diego Simeone es el que ha marcado más tantos (83) durante todo el año, cuatro más Real Madrid y cinco más que Girona. De estos, veintiuno han sido de Antoine Griezmann, quien se consolidó como el máximo goleador de LaLiga 2023. Además, alcanzó un récord histórico para el club, llegando a los 173 tantos.

Detrás del delantero francés está Robert Lewandowski, quien acumula 18 goles, uno más Borja Mayoral, delantero del Getafe.



Los siguen Álvaro Morata con 16, Ante Budimir con 14; y con 13 goles, Joselu, Alexander Sorloth, Gerard Moreno, Youssef En-Nesyri, Take Kubo, Iñaki Williams y Jude Bellingham, quien lidera la relación de goleadores de la presente temporada liguera.



LaLiga estará unos días de descanso y se reanudará el próximo martes 2 de enero con el duelo entre Getafe y el Rayo Vallecano. Ese mismo día jugarán Real Sociedad vs. Alavés y Valencia vs. Villarreal.

El resto de la jornada se completará entre el miércoles 3, día en el que sobresale el Girona vs. Atlético de Madrid, y el jueves 4. El broche se pondrá en el estadio Gran Canaria, donde se medirán Las Palmas vs. Barcelona.

NUESTROS PODCASTS

El Machupicchu del Norte y la Casa de los pitufos de Apurímac, destinos turísticos del Perú que debes conocer

En un año donde las visitas a destinos icónicos como Machu Picchu se vieron restringidas por la alta concentración de personas y problemas en el sistema de adquisición de boletos, repasamos algunos destinos turísticos poco conocidos pero altamente disfrutables para los turistas nacionales y extranjeros que deseen llevarse algo nuevo de la aventura en el país.