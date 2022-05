Bayern Munich anunció el fichaje del lateral Noussair Mazraoui hasta el 2026 | Fuente: Bayern Munich

La danza de fichajes comenzó en el campeón de la Bundesliga. El Bayern Munich anunció este martes oficialmente la incorporación del lateral marroquí Noussair Mazraoui, procedente del Ajax Ámsterdam.

"Noussair Mazraoui es la siguiente pieza para fortalecer puntualmente nuestro equipo", dijo el presidente del Consejo Directivo, Oliver Kahn. "Para la próxima temporada nos hemos puesto grandes metas y jugadores como él amplían nuestras posibilidades. Nos alegramos de luchar con él en la Champions League y queremos tener juntos éxitos en los próximos años", añadió.

Noussair Mazraoui, de 24 años y doce veces internacional con Marruecos, firmó hasta 2026 con el conjunto ‘bávaro’, el cual será su segundo equipo profesional tras dejar al Ajax, donde realizó toda su etapa formativa.

"Tuve buenas sensaciones desde las primeras conversaciones con el Bayern y me alegro de fichar por uno de los grandes de Europa. Me he decidido por este club porque aquí puedes ganar los títulos más grandes", dijo el jugador nacido Países Bajos.

Noussair Mazraoui, nuevo jugador del Bayern Munich

Según el director deportivo del Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, Noussair Mazraoui tenía ofertas de varios clubes europeos pero al final se decidió por el vigente campeón de Alemania.

"Lo hizo porque tenemos un plan con él y queremos alcanzar juntos grandes metas", dijo Salihamidzic.

El plan del Bayern Munich es que Noussair Mazraoui tenga en la banda derecha un papel similar al que tiene Alphonso Davies en la banda izquierda. Ello permitiría además desplazar a Benjamin Pavard al centro de la defensa, donde se siente más cómodo.

Bayern Munich concretó con Noussair Mazraoui su primer fichaje de la temporada. Los movimientos iniciales en el mercado fueron con las renovaciones de los histórico Thomas Müller y Manuel Neuer.





