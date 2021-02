Gianluca Lapadula | Fuente: EFE

Benevento vs. AS Roma EN VIVO | Hoy, domingo, 21 de febrero desde las 14:45 horas en Perú, el equipo de Gianluca Lapadula recibe a la Roma por la fecha 23 de la Serie A . No te pierdas este emocionante encuentro de la liga de fútbol profesional más importante de Italia. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.



Benevento vs. Romas: alineaciones confirmadas

Benevento: Lorenzo Montipo; Federico Barba, Kamil Glik, Daam Foulon, FAbio Depaoli; Nicolás Viola, Pasquale Schiattarella, Perparim Hetemaj, Gianluca Caprari, Artur Ionita; Gianluca Lapadula.

Roma: Pau López; Gianluca Mancini, Federico Fazio, Bruno Peres; Rick Karsdorp, Gonzalo Villar, Jordan Veretout, Leonardo Spinazzola, Lorenzo Pellegrini, Henrikh Mkhitaryan, Borja Mayoral.

Benevento vs. AS Roma: MINUTO A MINUTO

Fecha y hora del Benevento vs. AS Roma

Domingo, 21 de febrero.



Lugar

Estadio Ciro Vigorito