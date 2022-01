Benedetto en Boca Juniors. | Fuente: EFE

El delantero argentino Darío 'Pipa' Benedetto aterrizó este jueves en el aeropuerto bonaerense de Ezeiza para cerrar su pase a Boca Juniors, club donde militó entre 2016 y 2019. El exjugador del Elche será compañeros de los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano.



"Siempre me supera Boca. Ahora hacer la revisión, esperemos que esté todo bien y ya poder firmar el contrato, pero la verdad muy feliz de volver al club", manifestó ante los medios de comunicación el futbolista de 31 años.



Arropado por un grupo de hinchas, Benedetto reconoció que extrañaba la sensación de jugar en Boca Juniors, equipo que abandonó tras perder la final de la Copa Libertadores en Madrid ante su eterno rival, River Plate.



"Estaba extrañando mucho, recibí un llamado de Román (Riquelme) en junio del año pasado, le dije que no era el momento, que tenía dos clubes y Elche era uno de ellos. Quería probar lo que se sentía jugar en la Liga española", afirmó el delantero.



"Cumplí seis meses, no tuve los minutos que quería y llamé a Román y le dije que tenía ganas de volver al club y nada, hoy por hoy, muy contento de la decisión que tomé", agregó.



Benedetto y su amor por Boca Juniors

El 'Pipa' reconoció sentirse "muy bien", tanto física como mentalmente.



"Siempre dije que si volvía a Boca no sería para estar mal físicamente y no poder competir. Estoy al 100 %, pensando en todas las cosas que se está jugando el club, así que nada, vengo a competir", señaló Benedetto, para quien la Copa Libertadores es "el objetivo" máximo del Xeneize.



El delantero argentino abandonó el Elche, de la primera división española, tras haber disputado catorce partidos y anotar dos goles en 587 minutos.



El mejor momento de su trayectoria lo vivió, precisamente, en Boca Juniors, en donde marcó un total de 45 tantos en 76 partidos, entre las temporadas 2016-2017 y 2018-2019.





