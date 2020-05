El guardameta habló sobre los rumores de su contacto con Boca Juniors. | Fuente: AFP

El portero Fernando Muslera aclaró los rumores una posible llegada junto a su compatriota Edinson Cavani a Boca Juniors. A través de un en vivo en Instragram, el guardameta del Galatasaray aseguró que no hay contacto con el 'Xeneize'.

"¿Que vaya a Boca con Cavani? ¿Quieren armar el paquete? A mí no me llegó nada, no tuve ningún contacto. Ha sido todo prensa. Que suene mi nombre a través del periodismo o el que haya inventado la nota es algo lindo porque Boca es un grande de Sudamérica y se acordaron de mí. Que yo les esté rondando en la cabeza a los periodistas que inventaron eso o si llega a ser verdad, aunque conmigo no tuvieron contactos, a mí me pone feliz", afirmó Muslera.

Edinson Cavani ha sonado como uno de los posibles refuerzos de Boca Juniors para la siguiente temporada debido a que su contrato con PSG culmina en junio de este año. El delantero incluso aseguró que es hincha del 'Xeneize', por lo que los rumores de su llegada a La Bombonera podría realizarse.

Por su parte, Muslera se encuentra jugando con Galatasaray desde agosto de 2011, siendo el guardameta titular de su club como de la Selección de Uruguay. Sin embargo, su contrato aún expira el próximo año, por lo que no quedaría como jugador libre como su compatriota Cavani.