Marcos Rojo no sigue en Boca Juniors: club xeneize le rescindió contrato al defensa argentino

En Boca, Marcos Rojo usó el dorsal número 8.
En Boca, Marcos Rojo usó el dorsal número 8.
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Boca Juniors no pasa por un buen momento y en medio de ello se acordó la salida de Marcos Rojo.

El central argentino Marcos Rojo rescindió este jueves su contrato con Boca Juniors a falta de cinco meses y quedó en libertad para negociar con otro club, probablemente del país, informaron este jueves el jugador de 35 años y el club xeneize.

Al igual que Cristian Lema y Marcelo Saracchi, el club azul y oro había incluido a Marcos Rojo en una lista de prescindibles. El exfutbolista de Estudiantes de La Plata ha sido contactado para volver, informaron medios locales.

Rojo, ahora excompañero del lateral derecho peruano Luis Advíncula en Boca, ya no hacía parte de los entrenamientos regulares de la plantilla principal que dirige Miguel Ángel Russo.

El paso de Marcos Rojo en Boca

El 1 de febrero del año 2021, el defensor central llegó a la escuadra de la ciudad de Buenos Aires procedente del Manchester United.

En el club xeneize jugó 118 partidos oficiales a lo largo de cuatro temporadas y anotó 9 goles. Se convirtió en referente del vestuario hasta vestir la cinta de capitán, y se coronó campeón de la Copa Argentina en 2021, la Copa de la Liga y Liga Profesional en 2022, y la Supercopa Argentina en 2023.

Esta salida de Marcos Rojo de Boca Juniors se da luego de Mauricio Serna y Raúl Cascini de sus cargos en el Consejo de Fútbol, por lo que ya no forman parte de la institución.

De otro lado, el primer equipo que dirige Miguel Ángel Russo se prepara para lo que será el partido de este sábado 9 de agosto frente a Racing Club por la cuarta jornada del Clausura 2025.

Hay que tener en cuenta que los que visten con indumentaria azul y oro no ganan un duelo oficial desde el pasado mes de mayo cuando vencieron por penales a Lanús.

