Universitario vs. Sport Boys: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2025?

La tienda crema quiere seguir en racha. Este fin de semana, Universitario jugará en condición de local frente a Sport Boys por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En Universitario de Deportes confían en sacar una nueva victoria en el marco de su 101 aniversario de fundación. Va con lo mejor que tiene disponible, aunque Sport Boys no se le va a poner nada fácil de visitante. La 'U' tiene diez puntos, mientras que los rosados cuentan con solo 4 unidades.

¿Cómo llegan Universitario y Sport Boys a la fecha 5 del Torneo Clausura 2025?

El elenco de Universitario viene de vencer 2-0 a Alianza Universidad en Huánuco, mientras que los del Callao derrotaron 1-0 a ADT.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Sport Boys en vivo por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025?



El partido está programado para el sábado 9 de agosto en el Estadio Monumental U Marathon. El recinto tiene una capacidad para 80,093 espectadores.

¡𝗙𝗘𝗟𝗜𝗖𝗘𝗦 #101DeGarraYPasión, 𝗖𝗟𝗨𝗕 𝗔𝗠𝗔𝗗𝗢! 💛❤️



Empezamos a escribir una nueva historia, juntos. Siguiendo el legado de grandeza que dejó un Centenario inolvidable.



Con la misma pasión de siempre, el orgullo intacto por tus colores y esa garra eterna que nos hace… pic.twitter.com/XGlVt5LiE8 — Universitario (@Universitario) August 7, 2025

¿A qué hora juegan Universitario vs Sport Boys en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 6:30 p.m.

En Colombia, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 6:30 p.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 6:30 p.m.

En Chile, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 7:30 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 7:30 p.m.

En Brasil, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 8:30 p.m.

En Argentina, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 8:30 p.m.

En Uruguay, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 8:30 p.m.

¿Dónde ver el Universitario vs Sport Boys en vivo por TV y streaming?

El partido de Universitario ante Sport Boys será transmitido por Gol Perú, canales 14 y 714 HD de Movistar. RPP lo tiene en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Universitario vs Sport Boys: alineaciones posibles

Universitario: Miguel Vargas; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, José Carabalí, Andy Polo; José Rivera y Alex Valera.

Sport Boys: Steven Rivadeneyra; Hansell Riojas, Matías Almirón, Rodrigo Colombo, Christian Carbajal; Leonel Solís, Hernán Da Campo, Oslimg Mora, Luis Urruti; Fidel Martínez y Fabrizio Roca.

