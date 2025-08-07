Últimas Noticias
Universitario vs. Sport Boys: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2025?

Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Universitario juega en condición de local contra Sport Boys en el Estadio Monumental.

La tienda crema quiere seguir en racha. Este fin de semana, Universitario jugará en condición de local frente a Sport Boys por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En Universitario de Deportes confían en sacar una nueva victoria en el marco de su 101 aniversario de fundación. Va con lo mejor que tiene disponible, aunque Sport Boys no se le va a poner nada fácil de visitante. La 'U' tiene diez puntos, mientras que los rosados cuentan con solo 4 unidades.

¿Cómo llegan Universitario y Sport Boys a la fecha 5 del Torneo Clausura 2025?

El elenco de Universitario viene de vencer 2-0 a Alianza Universidad en Huánuco, mientras que los del Callao derrotaron 1-0 a ADT.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Sport Boys en vivo por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el sábado 9 de agosto en el Estadio Monumental U Marathon. El recinto tiene una capacidad para 80,093 espectadores.

¿A qué hora juegan Universitario vs Sport Boys en vivo por el Torneo Clausura 2025?

  • En Perú, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 6:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 6:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 6:30 p.m.
  • En Chile, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 7:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 7:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 7:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 8:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 8:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 8:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 8:30 p.m.

¿Dónde ver el Universitario vs Sport Boys en vivo por TV y streaming?

El partido de Universitario ante Sport Boys será transmitido por Gol Perú, canales 14 y 714 HD de Movistar. RPP lo tiene en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Universitario vs Sport Boys: alineaciones posibles

Universitario: Miguel Vargas; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, José Carabalí, Andy Polo; José Rivera y Alex Valera.

Sport Boys: Steven Rivadeneyra; Hansell Riojas, Matías Almirón, Rodrigo Colombo, Christian Carbajal; Leonel Solís, Hernán Da Campo, Oslimg Mora, Luis Urruti; Fidel Martínez y Fabrizio Roca.

Universitario de Deportes Sport Boys Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

