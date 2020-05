La expareja de Villa reveló un horrible episodio de su vida. | Fuente: AFP

Daniela Cortés, expareja de Sebastián Villa, aseguró que perdió un embarazo a causa de los golpes del jugador de Boca Juniors. En entrevista con Crónica TV, la denunciante señaló que había dado positivo pero tuvo un aborto tras una agresión del colombiano.

"Tuvimos una discusión, comenzó a golpearme y me maltrató. Unos días antes me había hecho varias pruebas de orina casera y todas me habían dado positivas. Después de los golpes comenzó un sangrado intenso que me dio mucho temor y no quise ir a un hospital por miedo a la noticia", afirmó Cortés.

Sin embargo, debido al dolor, la mujer tuvo que acudir a un nosocomio. "Al otro día no aguantaba más el dolor y me desperté con un cólico. Fui a la guardia inmediatamente. Allí, los médicos me realizaron una ecografía y me dijeron que ya no había feto, que había perdido el embarazo por los golpes que me había dado", añadió la expareja de Villa.

Sobre el jugador, Cortés señaló que cambia de actitud de un momento a otro. "Es una persona bipolar. Por un momento está bien, feliz y alegre y en otro momento pasa al enojo, es grosero, e insulta. Es un cajita de sorpresas, un día una cosa y otro, otra", aseguró.

Finalmente, sobre lo que la llevó a denunciar a Villa, Cortés afirmó que fue luego de hablar con su madre. "En ese momento, cuando corté la llamada con mi mamá me empezó a pegar. Me tomó del pelo, me pegaba puñetazos, patadas... Entonces salí corriendo para la cocina para estar a salvo. Fue horrible", concluyó. Por su parte, el jugador de Boca asegura que es inocente de los cargos que ha presentado su expareja.