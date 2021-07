Boca Juniors jugará con juveniles ante Banfield. La reserva xeneize tendrá dos partidos en menos de 24 horas | Fuente: @BocaJrsOficial

Boca Juniors decidió este sábado jugar con juveniles el partido ante Banfield, previsto para este sábado, luego de que la Liga Profesional de Fútbol (LPF) rechazara un nueva solicitud del club para que se postergara, según confirmaron a Efe voceros de la institución.



Boca Juniors había insistido este viernes a la LPF para que “revea la decisión adoptada” de mantener el partido ante Banfield y ante San Lorenzo para no “poner en riesgo” a los juveniles.



El club había argumentado que no puede presentar a los profesionales de primera división -por estar en cuarentena obligatoria para acatar una decisión del Gobierno nacional-, como los de Reserva -por haber jugado este viernes y no poder disputar un encuentro dentro de las 48 horas de jugado el anterior-.



Pero la mesa directiva de la LPF decidió “rechazar” la nueva solicitud para la postergación de los partidos correspondientes a la segunda y tercera fecha del torneo de la LPF 2021.



El mensaje de los jugadores del primer plantel de Boca Juniors a los juveniles | Fuente: @BocaJrsOficial/

Como consecuencia, voceros de Boca Juniors indicaron que este sábado fueron citados los jugadores de reserva y, aunque aún no podían confirmar la lista para el partido, se informó que “la idea es jugarlo” con juveniles.



La controversia comenzó cuando el Gobierno nacional determinó el miércoles siete días de aislamiento para los 24 futbolistas, cuerpo técnico y directivos del Xeneize que el martes protagonizaron en Brasil una pelea contra efectivos policiales tras quedar eliminados en los octavos de final de la Copa Libertadores ante el Atlético Mineiro.



Tras ese enfrentamiento, varios futbolistas debieron declarar en una comisaría brasileña.



Boca Juniors había solicitado que se pospongan los encuentros correspondientes a la segunda y tercera jornada de la Liga local o, en su defecto, que se le permitiese disputarlos con los futbolistas que estuvieron en Brasil, alegando que en ningún momento rompieron la burbuja sanitaria.



La LFP rechazó todos los pedidos de Boca Juniors.

El emotivo mensaje de Miguel Russo, en nombre del cuerpo técnico de la Primera, para el staff de Reserva que encabeza Sebastián Battaglia y que hoy dirigirá al equipo que enfrentará a Banfield por la Liga. 💙💛💙#VamosLosPibes 🟦🟨🟦 pic.twitter.com/D36Qf1TPRr — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 24, 2021

