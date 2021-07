Luis Advíncula llegó a Argentina y ya es virtual jugador de Boca Juniors. | Fuente: AFP

A falta de oficialización de Boca Juniors, el defensa peruano Luis Advíncula es virtual jugador del club xeneize y en su llegada a Argentina no ocultó su alegría por jugar en uno de los equipos más populares del mundo.

"Estoy bien, contento por la llegada, siempre estuve convencido. Creo que se hablaron muchas cosas que no eran, como que no quería venir. Simplemente eran detalles que no llegaban a cerrarse, pero gracias a Dios todo salió bien. Boca siempre estuvo a disposición para que las cosas salieran bien y ahora se pudo dar", señaló el 'Rayo'.

Advíncula agregó que es la primera vex que juega en un club de la talla de Boca Juniors, que en su historia ha contado con ídolos como Diego Maradona y ha conseguido títulos como la Copa Intercontinental y Copa Libertadores.

"Uno siempre quiere jugar en un equipo grande como es Boca, estoy muy contento de que se me haya dado. A disfrutar ahora. Llego maduro, es un reto en mi carrera. Es la primera vez que estoy en un equipo de la envergadura de Boca que aspira a títulos", añadió a TyC Sports.

El exjugador de Rayo Vallecano, además, reveló que Carlos Zambrano ya le contó cómo es jugar en Boca Juniors. "Hablo bastante, nos conocemos hace muchos años, le pregunté varias cosas, confianza siempre hay", culminó.

Luis Advíncula jugó en el Rayo. | Fuente: Rayo Vallecano

Advíncula llegó en 2018 a Rayo

Advíncula, de 31 años, llegó al Rayo en 2018 y dejará el equipo español después de tres temporadas en las que disputó 107 partidos oficiales y marcó tres goles.



El lateral peruano jugó la primera temporada cedido por el Tigres mexicano y, para la siguiente, en julio de 2019, el Rayo decidió hacer una fuerte apuesta por él al pagar tres millones de euros para hacerse con sus servicios hasta 2023.



Tras dos temporadas en Segunda, en las que fue titular habitualmente tanto con Paco Jémez como con Andoni Iraola, el ascenso a Primera volvió a dar a Advíncula la posibilidad de mostrarse en el escaparate de la máxima categoría española, algo que no ocurrirá porque desde el principio el peruano tenía claro que quería marcharse a Boca.





