Bolivia vs Jordania EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver amistoso internacional por fecha FIFA?

Bolivia vs Jordania EN VIVO: sigue la transmisión del partido amistoso internacional por fecha FIFA.
Bolivia vs Jordania EN VIVO: se enfrentan este viernes 10 de octubre en encuentro amistoso internacional por fecha FIFA. El cotejo se disputará en el Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu de la ciudad de Estambul, Turquía, desde las 11:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Unitel y Fútbol Canal. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Bolivia vs Jordania: ¿cómo llega el ‘Altiplánico al amistoso de fecha FIFA?
Bolivia llega al partido con los ánimos al tope. La Verde quedó en el séptimo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas, con lo que se ganó su derecho a clasificar al repechaje internacional por un cupo a la Copa del Mundo.
¿Cuándo y dónde juegan Bolivia vs Jordania en vivo en el amistoso de fecha FIFA?
El partido entre Bolivia vs Jordania se disputará este viernes 10 de octubre en el Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu de la ciudad de Estambul, Turquía. El recinto tiene capacidad para 14 200 espectadores.
¿A qué hora juegan Bolivia vs Jordania en vivo por el amistoso de fecha FIFA?
- En Perú, el partido Bolivia vs Jordania comienza a las 11:00 a.m.
- En Bolivia, el partido Bolivia vs Jordania comienza a las 12:00 p.m.
- En Colombia, el partido Bolivia vs Jordania comienza a las 11:00 a.m.
- En Ecuador, el partido Bolivia vs Jordania comienza a las 11:00 a.m.
- En Venezuela, el partido Bolivia vs Jordania comienza a las 12:00 p.m.
- En Brasil, el partido Bolivia vs Jordania comienza a la 1:00 p.m.
- En Argentina, el partido Bolivia vs Jordania comienza a la 1:00 p.m.
- En Chile, el partido Bolivia vs Jordania comienza a la 1:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Bolivia vs Jordania comienza a la 1:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Bolivia vs Jordania comienza a la 1:00 p.m.
- En México (CDMX), el partido Bolivia vs Jordania comienza a las 10:00 a.m.
¿Cómo ver el Bolivia vs Jordania en vivo por TV?
El partido entre Bolivia vs Jordania se podrá ver EN VIVO por TV a través de Unitel y Fútbol Canal. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Bolivia vs Jordania: alineaciones posibles
Bolivia: Carlos Lampe; Roberto Fernández, Efraíin Morales, Luis Haquín, Diego Medina; Gabriel Villamil, Ramiro Vaca y Robson Matheus; Moisés Paniagua, Enzo Monteiro y Miguel Terceros.
Jordania: Yazid Abu Layla; Abu Taha, Al Arab, Al Rosan, Quraishi; Sami, Rashdan, Abualnadi, Al Naimat y Tamari; Olwan.