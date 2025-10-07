Con el Perú vs. Chile: programación de los amistosos de las selecciones sudamericanas en fecha FIFA de octubre

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Vuelve el fútbol de selecciones con la ventana internacional FIFA de octubre. Terminadas las Eliminatorias Sudamericanas y habiéndose definido a los equipos clasificados para el Mundial 2026 y a Bolivia accediendo al repechaje, la preparación no se detiene y los 10 elencos de Conmebol se alistan para sostener partidos amistosos.

En la primera semana de la fecha FIFA, todos los equipos tendrán actividad, siendo la única ocasión para la Selección Peruana. La Bicolor, a cargo de Manuel Barreto de forma interina, comienza a trabajar con miras hacia el proceso mundialista del 2030, por lo que estará representado por muchos rostros nuevos en su visita a Chile.

Solo dos futbolistas superan los 30 años (Santamaría y Araujo), Marcos López es el jugador con más partidos (47), nueve de los citados no han debutado y cinco fueron convocados por primera vez, entre ellos Felipe Chávez, integrante de la filial del Bayern Munich.

Selecciones de Sudamérica en acción

Mientras Perú visitará a Chile en Santiago, el otro conjunto que ya apunta al 2030 es Venezuela. La Vinotinto medirá fuerzas con Argentina en Estados Unidos.

Todos los clasificados al Mundial jugarán fuera de sus territorios: Paraguay visitará a Japón, Brasil lo hará ante Corea del Sur y Ecuador chocará con Estados Unidos. En campo neutral se darán los amistosos entre Uruguay y República Dominicana (Malasia) y México frente a Colombia (EE.UU.).

La selección que se prepara para un reto más inmediato es Bolivia, clasificada al repechaje intercontinental a desarrollarse en marzo del próximo año. La Verde todavía no conoce a sus rivales, aunque tiene pactado para esta semana medir fuerzas ante Jordania en Estambul.

Programación de amistosos internacionales

Viernes 10 de octubre

05:20 a.m. | Japón vs. Paraguay –Panasonic Stadium Suita (Osaka, Japón)

06:00 a.m. | Corea del Sur vs. Brasil - Seul World Cup Stadium (Seúl, Corea del Sur)

07:45 a.m. | Uruguay vs. República Dominicana - Estadio Nacional Bukit Jalil (Kuala Lumpur, Malasia)

11:00 a.m. | Bolivia vs. Jordania - Estadio Recep Tayyip Erdoğan (Estambul, Turquía)

6:00 p.m. | Chile vs. Perú – Estadio Bicentenario de La Florida (Santiago, Chile)

7:00 p.m. | Argentina vs. Venezuela – Hard Rock Stadium (Miami, EE.UU.)

7:30 p.m. | Estados Unidos vs. Ecuador – Q2 Stadium (Austin, EE.UU.)

Sábado 11 de octubre

8:00 p.m. | México vs. Colombia - AT&T Stadium (Texas, EE.UU.)

* Partidos en horario peruano