BOLIVIA VS. URUGUAY POR EL PREOLÍMPICO SUB 23 | Fuente: FBF

Bolivia vs. Uruguay EN VIVO | Hoy, sábado 25 de enero desde las 18:00 horas en Perú (8.00 p.m. hora uruguaya). No te pierdas este emocionante encuentro por el Preolímpico Sub 23 de Colombia 2020. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.

Uruguay vs. Bolivia: alineaciones confirmadas

Uruguay: Ignacio de Arruabarrena; José Luis Rodríguez, Santiago Bueno, Mathías Laborda, Maximiliano Araujo, Facundo Waller, Manuel Urgarte, Carlos Benavidez, Joaquín Piquerez, Diego Rossi, Federico Viñas.

Bolivia: Rubén Cordano; Jairo Quinteros, José Carrasco, Sebastián Reyes, Antonio Bustamante; Héctor Sánchez, Layonel Figueroa, Moisés Villarroel, Roberto Fernández; Henry Vaca, Victor Abrego.

Estadio: Centenario de Armenia.

Fecha y hora del Bolivia vs. Uruguay



Sábado, 25 de enero. A las 18:00 horas (en Perú)

Lugar