Atlético Goianiense alineó este miércoles ante el Flamengo a cuatro jugadores titulares que dieron positivo por la COVID-19 en un test realizado el pasado domingo, pero argumentó que "no tienen más potencial de transmisión" porque están en la recta final de la enfermedad.



El presidente de la Comisión Médica de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Jorge Pagura, explicó al portal Globoesporte que se adoptaron los "criterios" recomendados por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) de Estados Unidos y que tienen el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



"Esa norma prevé que, después de un examen PCR positivo, el aislamiento de diez días es suficiente para liberar al paciente", apuntó Pagura para justificar la decisión tomada el martes por la comisión para liberar a los cuatro jugadores, de acuerdo al pedido del cuerpo médico del Goiás.







DATO El último domingo, el Goiás, fue impedido de jugar ante el Sao Paulo, en el inicio del Brasileirao, después de diez jugadores dar positivo por la COVID-19 y el partido fue postergado para una nueva fecha.



Según el club, los jugadores realizaron un primer examen de PCR hace más de 13 días. El mismo dio positivo y los futbolistas realizaron la perspectiva cuarentena, pero el pasado domingo fueron sometidos a uno nuevo que siguió mostrando la presencia del virus en el organismo.



Pagura admitió que un nuevo test puede dar positivo días después del primero y por eso no era necesario practicarle otra prueba PCR a los jugadores.



"Nuevos exámenes continúan dando positivo por mucho tiempo, hasta doce semanas, quince semanas, en pacientes que ya no transmitían el virus para nadie. Nosotros no vamos a liberar a nadie para jugar infectado y en este caso es seguro, no hay riesgo", subrayó el jefe médico de la CBF.

El vicepresidente de la Sociedad Brasileña de Infectología (SBI), Alberto Chebabo, manifestó que un PCR positivo "después del octavo, noveno día de la enfermedad no es más un virus con capacidad de transmisión. Eso ya está documentado".



"La presencia es solo un material genético del virus muerto o sin capacidad de infectar personas", resaltó Chebabo, en declaraciones recogidas por el medio brasileño.



Sin embargo, Matheuzinho y Júnior Brandao, jugadores que no habían dado positivo en las pruebas clínicas internas del club hace trece días y fueron sometidos el último domingo con el resto del plantel al test obligatorio de la CBF fueron diagnosticados con el nuevo coronavirus y aislados del resto del plantel.

