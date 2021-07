Marquinhos durante el partido entre Brasil vs Perú por la Copa América 2021 | Fuente: AFP | Fotógrafo: MAURO PIMENTEL

El zaguero brasileño Marquinhos afirmó este miércoles que el partido entre Brasil y Argentina por la final de la Copa América del sábado próximo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro será como "una guerra" o "una pelea de boxeo" en la que vencerá el que esté mejor preparado.



"Es de los partidos que cualquiera quiere disputar, un partido grande, especialmente tratándose de una final y de un clásico con Argentina. Por eso estamos muy ansiosos y con muchas ganas de actuar", aseguró el defensa del PSG francés en una rueda de prensa.



"Será una pelea de boxeo, con nosotros atacando y teniendo buenos momentos, pero ellos también. El que se equivoque lo menos posible vencerá. Será algo que se definirá en los detalles y por eso tenemos que estar listo para los buenos momentos y los difíciles", agregó.



Marquinhos afirmó que Brasil está analizando los puntos fuertes de Argentina para buscar estrategias para neutralizarlos así como los débiles para poder explotarlos, debido a que los aspectos mentales y estratégicos serán más importantes que las individualidades en la final.



Agregó que será difícil que Brasil o Argentina mantengan el dominio durante los 90 minutos del partido y que lo más probable es que ambos se turnen en el dominio y en el ataque.



Marquinhos sobre Lionel Messi



El brasileño se refirió Lionel Messi como "una fiera que realmente puede desequilibrar el partido" pero aclaró que Brasil tiene que tener cuidado no sólo con él, sino con todos los demás jugadores argentinos.



"Tenemos un respeto y una admiración muy grande por Messi pero esa admiración la vamos a dejar de lado porque defenderemos lo nuestro. Será una guerra y el que esté más fuerte vencerá. Por más que nos guste ese jugador y su talento, vamos a defender nuestros intereses", dijo.



"Argentina realmente está jugando muy bien y están concentrados. Vamos a analizar el adversario para neutralizar sus puntos fuertes. Messi es uno de los puntos fuertes de Argentina y nuestra misión será dificultarle el juego. Sabemos que es difícil que un defensor haga eso pero es posible montar un sistema defensivo que permita anular lo máximo posible sus acciones, no sólo las de Messi, sino las de toda Argentina. No podemos pensar sólo en Messi", afirmó.



Aseguró que entiende cuando la prensa y los hinchas dicen que Messi merece ganar el título por su historia con la selección argentina pero que, en su opinión, todos los que estén en la cancha en la final merecen el título.



"Estoy seguro que todos los que estarán en la cancha merecen el título. Todos lucharon y trabajaron. Pasamos 46 días aislados y metidos en una burbuja sanitaria sin ver a nuestros hijos y familias, y eso nos hace merecedores del título", afirmó.



"El que esté mejor levantará el título y espero que sea Brasil porque, así como Argentina tiene a Messi, nosotros tenemos a Neymar que también merece el título porque se perdió la pasada Copa América y tiene muchas ganas de ganar ésta", dijo al recordar que la estrella de la selección brasileña sufrió una lesión en vísperas del torneo que la Canarinha conquistó en casa en 2019.



