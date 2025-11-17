Últimas Noticias
Brasil vs Francia EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los octavos de final del Mundial Sub 17?

Brasil vs Francia EN VIVO | Guía de TV Mundial Sub 17
Brasil vs Francia EN VIVO | Guía de TV Mundial Sub 17 | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Brasil vs Francia EN VIVO: sigue la transmisión del partido por los octavos de final del Mundial Sub 17.

Brasil vs Francia EN VIVO: se enfrentan este martes 18 de noviembre por los octavos de final del Mundial Sub 17 2025. El encuentro se disputará en el Aspire Zone - Pitch 2, de la ciudad de Rayán (Qatar), desde las 10:45 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports, DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Brasil vs Francia: ¿cómo llegan ambos a los octavos de final del Mundial Sub 17 2025?

Brasil llega a los octavos de final del Mundial Sub 17 tras vencer en tanda de penales a Paraguay. Francia, en tanto, lo hizo tras derrotar 2-0 a Colombia.


¿Cuándo y dónde juegan Brasil vs Francia en vivo por los octavos de final del Mundial Sub 17 2025?

El partido entre Brasil vs Francia por los octavos de final del Mundial Sub 17 se disputará este martes 18 de noviembre en el Aspire Zon - Pitch 2 de la ciudad de Rayán.

¿A qué hora juegan Brasil vs Francia en vivo por los octavos de final del Mundial Sub 17 2025?

  • En Perú, el partido Brasil vs Francia comienza a las 8:30 a.m.
  • En Brasil, el partido Brasil vs Francia comienza a las 10:30 a.m.
  • En Colombia, el partido Brasil vs Francia comienza a las 8:30 a.m.
  • En Ecuador, el partido Brasil vs Francia comienza a las 8:30 a.m.
  • En Bolivia, el partido Brasil vs Francia comienza a las 9:30 a.m.
  • En Venezuela, el partido Brasil vs Francia comienza a las 9:30 a.m.
  • En Argentina, el partido Brasil vs Francia comienza a las 10:30 a.m.
  • En Uruguay, el partido Brasil vs Francia comienza a las 10:30 a.m.
  • En Paraguay, el partido Brasil vs Francia comienza a las 10:30 a.m.
  • En Chile, el partido Brasil vs Francia comienza a las 10:30 a.m.
  • En México (CDMX), el partido Brasil vs Francia comienza a las 7:30 a.m.

¿Dónde ver Brasil vs Francia Sub 17 en vivo por TV y streaming?

En partido entre Brasil vs Francia será transmitido EN DIRECTO por TV a través de DSports. Vía streaming, se podrá ver EN VIVO por DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Brasil Sub 17 vs Francia Sub 17: alineaciones posibles

Brasil: Joao Pedro; Angelo, Luis Eduardo, Arthur Ryan, Vito Hugo; Zé Lucas, Luis Felipe; Felipe Morais, Ruan Pablo, Dell; Kayke.

Francia: Ilian Jourdren; Emmanuel Mbemba, Adboulaye Nassoko, R. Lomet ©, L. Barbedat; Adboulaye Camara, Believe Munongo, I. Bohui; K. Lesueur, Christ Batola y Antoine Valero.

