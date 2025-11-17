Últimas Noticias
Partidos de hoy, martes 18 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Eliminatorias y Amistosos

Partidos de hoy, martes 18 de noviembre del 2025: revisa la programación de la fecha
Partidos de hoy, martes 18 de noviembre del 2025: revisa la programación de la fecha | Fuente: Facebook | Fotógrafo: @SeleccionPeru
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, martes 18 de noviembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Perú vs Chile en amistoso internacional por fecha FIFA. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, martes 18 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, amistosos internacionales - FIFA

7:00 a.m. | Japón vs Bolivia - UNITEL
12:00 p.m. | Perú vs Chile - Movistar Deportes, América TV, ATV
12:00 p.m. | Irán vs Uzbekistán - DSports, DGO
12:00 p.m. | Islas Feroe vs Kazajistán - Disney+
2:30 p.m. | Brasil vs Túnez - Disney+
8:00 p.m. | Colombia vs Australia - DSports, DGO, RCN TV, Caracol TV
8:30 p.m. | Venezuela vs Canadá - Televen, Simple TV
8:30 p.m. | Ecuador vs Nueva Zelanda - ECDF
8:30 p.m. | México vs Paraguay - Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX

Partidos de hoy, Eliminatorias - AFC

11:00 a.m. | Irak vs Emiratos Árabes Unidos - Disney+

Partidos de hoy, Eliminatorias - UEFA

2:45 p.m. | España vs Turquía - ESPN, Disney+
2:45 p.m. | Bélgica vs Liechtenstein - Disney+
2:45 p.m. | Suecia vs Eslovenia - Disney+
2:45 p.m. | Rumania vs San Marino - Disney+
2:45 p.m. | Austria vs Bosnia - Disney+
2:45 p.m. | Escocia vs Dinamarca - ESPN 2, Disney+
2:45 p.m. | Bulgaria vs Georgia - Disney+
2:45 p.m. | Bielorrusia va Grecia - Disney+
2:45 p.m. | Gales vs Macedonia del Norte - Disney+
2:45 p.m. | Kosovo vs Suiza - Disney+

Partidos de hoy, Eliminatorias - Concacaf

8:00 p.m. | Costa Rica vs Honduras - YouTube Concacaf
8:00 p.m. | Guatemala vs Surinam - YouTube Concacaf
8:00 p.m. | Haití vs Nicaraguay - YouTube Concacaf
8:00 p.m. | Jamaica vs Curazao - YouTube Concacaf
8:00 p.m. | Panamá vs El Salvador - YouTube Concacaf
8:00 p.m. | Trinidad y Tobago vs Bermuda - YouTube Concacaf

Partidos de hoy, Mundial Sub 17 - FIFA

7:30 a.m. | Italia vs Uzbekistán - DSports, DGO, FIFA+
7:30 a.m. | Uganda vs Burkina Faso - DSports, DGO, FIFA+
8:00 a.m. | México vs Portugal - DSports, DGO, FIFA+
8:30 a.m. | Brasil vs Francia - DSports, DGO, FIFA+
9:45 a.m. | Suiza vs Irlanda - DSports, DGO, FIFA+
10:15 a.m. | Corea del Norte vs Japón - DSports, DGO, FIFA+
10:45 a.m. | Austria vs Inglaterra - DSports, DGO, FIFA+
10:45 a.m. | Marruecos vs Mali - DSports, DGO, FIFA+

