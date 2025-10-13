Brasil vs Japón EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido amistoso internacional por fecha FIFA?

Brasil vs Japón EN VIVO: sigue la transmisión del partido amistoso internacional por fecha FIFA.
Brasil vs Japón EN VIVO: se enfrentan este martes 14 de octubre en amistoso internacional por fecha FIFA. El encuentro se disputará en el Estadio Ajinomoto de la ciudad de Tokio, desde las 5:30 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Globo TV y Premiere. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Brasil vs Japón: ¿cómo llegan al amistoso de fecha FIFA en Tokio?
Brasil llega al partido tras golear 5-0 a Corea del Sur. Japón, en tanto, llega tras empatar 2-2 con Paraguay.
¿Cuándo y dónde juegan Brasil vs Japón en vivo por el amistoso de fecha FIFA en Tokio?
El partido entre Brasil vs Japón se disputará este martes 14 de octubre en el Estadio Ajinomoto de la ciudad de Tokio. El recinto tiene capacidad para 48 013.
¿A qué hora juegan Brasil vs Japón en vivo por el amistoso de fecha FIFA?
- En Perú, el partido Brasil vs Japón comienza a las 5:30 a.m.
- En Brasil, el partido Brasil vs Japón comienza a las 7:30 a.m.
- En Colombia, el partido Brasil vs Japón comienza a las 5:30 a.m.
- En Ecuador, el partido Brasil vs Japón comienza a las 5:30 a.m.
- En Bolivia, el partido Brasil vs Japón comienza a las 6:30 a.m.
- En Venezuela, el partido Brasil vs Japón comienza a las 6:30 a.m.
- En Argentina, el partido Brasil vs Japón comienza a las 7:30 a.m.
- En Chile, el partido Brasil vs Japón comienza a las 7:30 a.m.
- En Uruguay, el partido Brasil vs Japón comienza a las 7:30 a.m.
- En Paraguay, el partido Brasil vs Japón comienza a las 7:30 a.m.
¿Dónde transmiten el Brasil vs Japón en vivo por TV?
El partido entre Brasil vs Japón se podrá ver EN VIVO por TV a través de Globo TV y Premiere. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Brasil vs Japón: alineaciones posibles
Brasil: Bento; Vitinho, Eder Militao, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro; Estevao, Rodrygo, Vinicius; Matheus Cunha.
Japón: Zion Suzuki; Ayumu Seko, Tsuyoshi Watanabe, Junnosuke Suzuki; Junya Ito, Kaishu Sano, Ao Tanaka, Keito Nakamura; Ritsu Dōan, Takumi Minamino y Kōki Ogawa.