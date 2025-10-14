¡Calidad intacta! A los 59 años, Romário anotó hat-trick en partido benéfico, incluido un golazo de sombrerito [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los años no pasan por Romário. A los 59 años, la leyenda brasileña fue la gran figura del partido benéfico que el pasado fin de semana reeditó la final del Mundial Estados Unidos 94.

Exfiguras de Brasil e Italia disputaron el pasado viernes la llamada Partida do Coração (Partido del Corazón, en español), en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El ‘Baixinho’ anotó un hat-trick, incluido un golazo de sombrerito, que demostró que el exdelantero del Barcelona mantiene su calidad intacta.

El resultado final -para la anécdota- fue un claro triunfo 8-3 para Brasil.

Los videos de la actuación de Romário se volvieron virales en redes sociales, donde por unanimidad se resaltó el buen nivel mostrado por el exfutbolista. No faltaron los que dijeron que el ‘Baixinho’ podría volver al fútbol profesional, pese a sus 59 años.



🇧🇷 Que golaço do Romário no Maracanã!



▶️ A bola está rolando! sportv transmite ao vivo o jogo entre as lendas de Brasil e Itália. pic.twitter.com/eOz5X5OeNi — ge (@geglobo) October 10, 2025

Duelo de mundialistas

La Partida do Coração reunió a auténticas leyendas del fútbol brasileño, como Romário, Careca, Cafú, Aldair, Edilson, entre otros.

En tanto, por Italia, participaron los exmundialistas Marco Materazzi, Christian Panucci, Alessandro Altobelli y más.

Cabe mencionar que leyendas como Roberto Baggio y Zico también participaron del evento, aunque no jugaron el partido benéfico.



🇧🇷 Mais um gol do Romário! Virou goleada do Brasil contra a Itália no Maracanã! pic.twitter.com/ksWmXlGLkU — ge (@geglobo) October 10, 2025