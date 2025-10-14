Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

¡Calidad intacta! A los 59 años, Romário anotó hat-trick en partido benéfico, incluido un golazo de sombrerito [VIDEO]

A sus 59 años, Romário sigue demostrando un gran nivel.
A sus 59 años, Romário sigue demostrando un gran nivel. | Fuente: Instagram / @romariofaria
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El exfutbolista brasileño fue la gran figura del partido que reeditó la final del Mundial Estados Unidos 94.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los años no pasan por Romário. A los 59 años, la leyenda brasileña fue la gran figura del partido benéfico que el pasado fin de semana reeditó la final del Mundial Estados Unidos 94.

Exfiguras de Brasil e Italia disputaron el pasado viernes la llamada Partida do Coração (Partido del Corazón, en español), en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El ‘Baixinho’ anotó un hat-trick, incluido un golazo de sombrerito, que demostró que el exdelantero del Barcelona mantiene su calidad intacta.

El resultado final -para la anécdota- fue un claro triunfo 8-3 para Brasil.

Los videos de la actuación de Romário se volvieron virales en redes sociales, donde por unanimidad se resaltó el buen nivel mostrado por el exfutbolista. No faltaron los que dijeron que el ‘Baixinho’ podría volver al fútbol profesional, pese a sus 59 años.

Duelo de mundialistas

La Partida do Coração reunió a auténticas leyendas del fútbol brasileño, como Romário, Careca, Cafú, Aldair, Edilson, entre otros.

En tanto, por Italia, participaron los exmundialistas Marco Materazzi, Christian Panucci, Alessandro Altobelli y más.

Cabe mencionar que leyendas como Roberto Baggio y Zico también participaron del evento, aunque no jugaron el partido benéfico.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Romário Fútbol Selección de Brasil Selección de Italia

RPP TV

En Vivo

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA