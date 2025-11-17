Brasil vs Túnez EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el amistoso internacional por fecha FIFA?

Brasil vs Túnez EN VIVO: se enfrentan este martes 18 de noviembre en amistoso internacional por fecha FIFA. El encuentro se disputará en el Estadio Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy de la ciudad de Lille, Francia, desde las 2:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO ESPN 2 y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Brasil vs Túnez: altas y bajas para el amistoso por fecha FIFA 2025
Brasil no contará entre sus filas con Gabriel Magalhaes. Túnez, en tanto, contará con todas sus figuras.
¿Cuándo y dónde juegan Brasil vs Túnez en vivo por el amistoso por fecha FIFA 2025?
El partido entre Brasil vs Túnez se disputará este martes 18 de noviembre en el Estadio Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy de la ciudad de Lille, Francia. El recinto tiene capacidad para 50 000 espectadores.
¿A qué hora juegan Brasil vs Túnez en vivo por el amistoso por fecha FIFA 2025?
- En Perú, el partido Brasil vs Túnez comienza a las 2:30 p.m.
- En Brasil, el partido Brasil vs Túnez comienza a las 4:30 p.m.
- En Colombia, el partido Brasil vs Túnez comienza a las 2:30 p.m.
- En Ecuador, el partido Brasil vs Túnez comienza a las 2:30 p.m.
- En Bolivia, el partido Brasil vs Túnez comienza a las 3:30 p.m.
- En Venezuela, el partido Brasil vs Túnez comienza a las 3:30 p.m.
- En Argentina, el partido Brasil vs Túnez comienza a las 4:30 p.m.
- En Chile, el partido Brasil vs Túnez comienza a las 4:30 p.m.
- En Paraguay, el partido Brasil vs Túnez comienza a las 4:30 p.m.
- En Uruguay, el partido Brasil vs Túnez comienza a las 4:30 p.m.
¿Dónde ver el Brasil vs Túnez en vivo por TV?
En Peru, el partido Brasil vs Túnez se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN 2. Vía streaming, el cotejo será transmitido por Disney+. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.
Brasil vs Túnez: alineaciones posibles
Brasil: Ederson; Wesley, Marquinhos, Militao, Alex Sandro; Casemiro, Guimaraes; Estevao, Rodrigo, Vinicius; Cunha.
Túnez: Dahmen; Valery, Bronn, Talbi, Abdi; Gharbi, Skhiri, Hannibal; Layouni, Saad y Mastouri.