Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Brasil vs Túnez EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el amistoso internacional por fecha FIFA?

Brasil vs Túnez EN VIVO | Guia de TV amistoso internacional
Brasil vs Túnez EN VIVO | Guia de TV amistoso internacional | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Brasil vs Túnez EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro amistoso internacional por fecha FIFA.

Brasil vs Túnez EN VIVO: se enfrentan este martes 18 de noviembre en amistoso internacional por fecha FIFA. El encuentro se disputará en el Estadio Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy de la ciudad de Lille, Francia, desde las 2:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO ESPN 2 y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Brasil vs Túnez: altas y bajas para el amistoso por fecha FIFA 2025

Brasil no contará entre sus filas con Gabriel Magalhaes. Túnez, en tanto, contará con todas sus figuras.

¿Cuándo y dónde juegan Brasil vs Túnez en vivo por el amistoso por fecha FIFA 2025?

El partido entre Brasil vs Túnez se disputará este martes 18 de noviembre en el Estadio Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy de la ciudad de Lille, Francia. El recinto tiene capacidad para 50 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Brasil vs Túnez en vivo por el amistoso por fecha FIFA 2025?

  • En Perú, el partido Brasil vs Túnez comienza a las 2:30 p.m. 
  • En Brasil, el partido Brasil vs Túnez comienza a las 4:30 p.m. 
  • En Colombia, el partido Brasil vs Túnez comienza a las 2:30 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Brasil vs Túnez comienza a las 2:30 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Brasil vs Túnez comienza a las 3:30 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Brasil vs Túnez comienza a las 3:30 p.m. 
  • En Argentina, el partido Brasil vs Túnez comienza a las 4:30 p.m. 
  • En Chile, el partido Brasil vs Túnez comienza a las 4:30 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Brasil vs Túnez comienza a las 4:30 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Brasil vs Túnez comienza a las 4:30 p.m. 

¿Dónde ver el Brasil vs Túnez en vivo por TV?

En Peru, el partido Brasil vs Túnez se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN 2. Vía streaming, el cotejo será transmitido por Disney+. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.

Brasil vs Túnez: alineaciones posibles 

Brasil: Ederson; Wesley, Marquinhos, Militao, Alex Sandro; Casemiro, Guimaraes; Estevao, Rodrigo, Vinicius; Cunha.

Túnez: Dahmen; Valery, Bronn, Talbi, Abdi; Gharbi, Skhiri, Hannibal; Layouni, Saad y Mastouri.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Selección de Brasil Selección de Túnez video videos videos mas vistos

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA