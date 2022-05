Informe jurídico ecuatoriano dice que la inscripción de Byron Castillo "no existe" | Fuente: Selección de Ecuador

Un informe técnico jurídico de la dirección nacional del registro civil de Ecuador afirma que la inscripción de nacimiento del futbolista Byron Castillo en la ciudad ecuatoriana de Guayas no consta en el tomo, la página y el acta solicitado, según un documento oficial publicado por ‘EFE’.

El informe asegura que no puede ser conferido al ser un "expediente inexistente". Dicho archivo es uno de los pilares del reclamo judicial que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile le remitió a la FIFA para abrir expediente disciplinario por el caso Byron Castillo, señalado por presunta irregularidad en una documentación, lo que impediría ser tomado en cuenta por Ecuador en sus partidos oficiales.

"Hay la posibilidad que presuntamente se haya adulterado el documento de Byron Castillo, valiéndose de la fragilidad del documento, es por ello que en el archivo nacional, no hay indicios de que haya existido, sino simplemente aparece una inscripción efectuada en el libro, pero este se encuentra con vestigios de haber sido repisado su texto, lo cual afecta la credibilidad, sumándose a ello la falta del expedientillo que avale su existencia", señaló la firma legal brasileña Carlezzo Advogados, que lleva el caso para Chile ante la FIFA.

El abogado Eduardo Carlezzo resaltó que los documentos que Chile presentó a la FIFA cuentan con claridad tanto en el ámbito deportivo como el de registro civil de Ecuador.

"Desde el punto de vista del registro civil, el documento es crucial para todo. Ya que es un informe técnico jurídico emitido por la dirección general del registro civil de Ecuador en el que se analizó el certificado de partida de Byron Castillo en Ecuador. Al analizar ese documento, la primera conclusión estridente es que ese documento de partida no se encuentra en ninguna parte, simplemente no existe en los registros internos del registro civil. Yo me pregunto, ¿cómo un certificado de partida no existe? Es la primera cosa que deja claro que ese documento es fantasma", subrayó Carlezzo en ‘EFE’.

Chile apunta a irregularidades en la documentación de Byron Castillo

Comunicado sobre la denuncia interpuesta por la Federación de Fútbol de Chile: https://t.co/k3XNZe4vK7 pic.twitter.com/qJZZ8jpTAc — FIFA Media (@fifamedia) May 11, 2022

Eduardo Carlezzo, abogado de la ANFP en el caso de Byron Castillo, detalló que hubo una “falsificación” en los papeles del futbolista que disputó ocho partidos con la Selección de Ecuador en las Eliminatorias Qatar 2022.

“El certificado (que tiene) Byron Castillo coincide con (los números de registro) del certificado de partida de otra persona, una mujer. Se perciben un montón de inconsistencias que hacen que la dirección del registro nacional llegue a la conclusión de que ese documento sería presuntamente falso", mencionó, apuntando a una manipulación intencional.

"Tenemos, por un lado, un Byron que nació en Colombia, cuyo certificado de partida es real, y otro Byron, que nació en Ecuador, los dos con los mismos padres, y el certificado ecuatoriano no existe en ningún otro lado. Cada vez que investigamos más, tenemos claro que hubo una falsificación grotesca en el documento ecuatoriano", añadió.

Este miércoles, FIFA comunicó que abrió un procedimiento disciplinario por el caso de Byron Castillo tras acoger la demanda de Chile. De proceder una sanción del organismo, la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas se modificaría, con Ecuador quedando fuera del Mundial, mientras que ‘La Roja’ obtendría cupo directo a Qatar 2022.





