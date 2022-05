Byron Castillo: abogado de Ecuador aseguró que participación en Qatar 2022 no corre riesgo | Fuente: Selección de Ecuador

Existen tensión en Ecuador y Chile a seis meses del Mundial Qatar 2022 frente a un panorama incierto. La ‘tricolor’ clasificó, pero el caso de Byron Castillo y la presunta irregularidad con su nacionalidad (aseguran que es colombiano) generan incertidumbre, pues este miércoles la FIFA abrió proceso disciplinario tras la demanda interpuesta por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), que aguarda se le otorgue el pase a ‘La Roja’ para la Copa del Mundo.

Mientras en Chile existe confianza por las pruebas presentadas a FIFA, y la misma firma de abogados afirma una “manipulación” en la documentación de Byron Castillo por parte de Ecuador, la parte legal del elenco norteño tiene seguridad que no corren riesgo de perderse el Mundial Qatar 2022.

"No creo que el documento sea falso. En el evento de que un juez, no FIFA, porque no tiene jurisdicción para eso; si un juez de Ecuador o Colombia determina que hubo delito de falsificar, no veo responsabilidad de la Federación Ecuatoriana (FEF)", dijo Celso Vásconez, abogado de la FEF en ‘El Mercurio’.

"Ese tema ya pasó por un filtro de legalidad en Ecuador. Lo que Chile discute se discutió judicialmente en 2021 y tenemos sentencia ejecutoriada que él es ecuatoriano. Esa resolución de la autoridad es la que faculta a la FEF a convocarlo, ese es su blindaje", agregó Vásconez.

¿Ecuador sin sanción por el caso Byron Castillo?

Byron Castillo jugó 8 partidos con Ecuador en las Eliminatorias Qatar 2022 | Fuente: Selección de Ecuador

El abogado de la FEF mencionó que, en caso de probarse la falsedad en la documentación de Byron Castillo, esto perjudicaría solo al lateral derecho y no a la Selección de Ecuador, porque "también sería una víctima".

"Byron Castillo inició en 2021 un proceso para que el Registro Civil demostrara que falsificó un documento y el Registro Civil no lo pudo demostrar", detalló.

Con el proceso disciplinario que comenzó FIFA por este caso se torna incierta la participación de Ecuador en Qatar 2022, que regresó a los mundiales tras la edición Brasil 2014. No obstante, para Celso Vásconez el hecho podría extenderse hasta, incluso, el término de la Copa del Mundo, que comenzará en noviembre.

"El Mundial está cerca, la comisión disciplinaria de la FIFA puede resolver dentro de dos meses la primera instancia. Esa es apelable ante la misma FIFA, lo que puede demorar otros dos meses y luego se recurre al TAS, que son otros ocho meses", resaltó.





NUESTROS PODCASTS

El doctor Elmer Huerta nos informa sobre las distintas artritis, cuáles son las más comunes y a quiénes afectan.