Calendario del Mundial Sub 20 2025: fixture, grupos y horarios y de los partidos de torneo

Chile albergará la vigesimocuarta edición del Mundial Sub 20, que arrancará este 27 septiembre y culminará el 19 de octubre. El torneo, además de exhibir a las mejores estrellas del futuro, tendrá varios hitos singulares que diferencian al país como organizador.

En el torneo, por ejemplo, se implementará el sistema de revisión de video (FSV), una versión simplificada del VAR. Se trata de un sistema manejado a nivel de campo que podrán revisar jugadas que puedan incidir en el curso del partido, como una anotación o un gol anulado, una penal o una tarjeta roja directa.

Serán los entrenadores de los equipos que solicitarán a los jueces, haciendo uso de una tarjeta verde, la revisión de aquella jugada en la que consideren que el árbitro principal no ha acertado y tendrán un límite de dos peticiones.

Pero ese no será el único hito en el Mundial Sub 20. La Selección de Nueva Caledonia será la única debutante en la Copa del Mundo, luego de haberse clasificado tras disputar la final del Campeonato Masculino Sub-19 de la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) 2024.

Conoce, a continuación, el calendario completo y el fixture del Mundial Sub 20 de Chile.

¿Cuándo empieza el Mundial Sub 20 2025?



El Mundial Sub 20 2025 empieza el sábado 27 de septiembre y finaliza el 19 de octubre.

¿Qué equipos clasificaron al Mundial Sub 20 2025?



Las selecciones clasificadas al Mundial Sub 20 2025 son las siguientes:

Chile

Corea del Sur

Ucrania

Japón

Egipto

Paraguay

Panamá

Nueva Zelanda

Italia

Australia

Marruecos

España

Brasil

México

Cuba

Argentina

Francia

Sudáfrica

Noruega

Nigeria

Colombia

Arabia Saudita

Estados Unidos

Nueva Caledonia

Grupos del Mundial Sub 20 2025



Grupo A: Japón, Egipto, Chile y Nueva Zelanda

Japón, Egipto, Chile y Nueva Zelanda Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá

Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá Grupo C: Marruecos, España, Brasil y México

Marruecos, España, Brasil y México Grupo D: Italia, Australia, Cuba y Argentina

Italia, Australia, Cuba y Argentina Grupo E : Francia, Sudáfrica, Estados Unidos y Nueva Caledonia

: Francia, Sudáfrica, Estados Unidos y Nueva Caledonia Grupo F: Noruega, Nigiera, Colombia y Arabia Saudita

Fixture completo y horarios del Mundial Sub 20 2025



Fecha 1

Sábado 27 de septiembre

3:00 p.m. | Corea del Sur vs Ucrania ---> Grupo B

3:00 p.m. | Japón vs Egipto ---> Grupo A

6:00 p.m. | Paraguay vs Panamá ---> Grupo B

6:00 p.m. | Chile vs Nueva Zelanda ---> Grupo A

Domingo 28 de septiembre

3:00 p.m. | Italia vs Australia ---> Grupo D

3:00 p.m. | Marruecos vs España ---> Grupo C

6:00 p.m. | Brasil vs México ---> Grupo C

6:00 p.m. | Cuba vs Argentina ---> Grupo D

Lunes 29 de septiembre

3:00 p.m. | Francia vs Sudáfrica ---> Grupo E

3:00 p.m. | Noruega vs Nigeria ---> Grupo F

6:00 p.m. | Colombia vs Arabia Saudita ---> Grupo F

6:00 p.m. | Estados Unidos vs Nueva Caledonia ---> Grupo E

Fecha 2

Martes 30 de septiembre

3:00 p.m. | Panamá vs Ucrania ---> Grupo B

3:00 p.m. | Egipto vs Nueva Zelanda ---> Grupo A

6:00 p.m. | Chile vs Japón ---> Grupo A

6:00 p.m. | Corea del Sur vs Paraguay ---> Grupo B

Miércoles 1 de octubre

3:00 p.m. | España vs México ---> Grupo C

3:00 p.m. | Italia vs Cuba ---> Grupo D

6:00 p.m. | Brasil vs Marruecos ---> Grupo C

6:00 p.m. | Argentina vs Australia ---> Grupo D

Jueves 2 de octubre

3:00 p.m. | Estados Unidos vs Francia ---> Grupo E

3:00 p.m. | Colombia vs Noruega ---> Grupo F

6:00 p.m. | Sudáfrica vs Nueva Caledonia ---> Grupo E

6:00 p.m. | Nigeria vs Arabia Saudita ---> Grupo F

Fecha 3

Viernes 3 de septiembre

3:00 p.m. | Ucrania vs Paraguay ---> Grupo B

3:00 p.m. | Panamá vs Corea del Sur ---> Grupo B

6:00 p.m. | Egipto vs Chile ---> Grupo A

6:00 p.m. | Nueva Zelanda vs Japón ---> Grupo B

Sábado 4 de octubre

3:00 p.m. | México vs Marruecos ---> Grupo C

3:00 p.m. | España vs Brasil ---> Grupo C

6:00 p.m. | Argentina vs Italia ---> Grupo D

6:00 p.m. | Australia vs Cuba ---> Grupo D

Domingo 5 de octubre

3:00 p.m. | Estados Unidos vs Sudáfrica ---> Grupo E

3:00 p.m. | Francia vs Nueva Caledonia ---> Grupo E

6:00 p.m. | Arabia Saudita vs Noruega ---> Grupo F

6:00 p.m. | Nigeria vs Colombia ---> Grupo F

¿Cuáles son todas las sedes del Mundial Sub 20 2025?



El Mundial Sub 20 2025 se disputará en cuatro ciudades chilenas:

Valparaíso

Estadio: Elías Figueroa

Capacidad: 20 575 espectadores

Santiago

Estadio: Julio Martínez

Capacidad: 48 665

Rancagua

Estadio: El Teniente

Capacidad: 12 476

Talca

Estadio: Fiscal

Capacidad: 16 070 espectadores

¿Cuál es el formato del Mundial Sub 20 2025?

Los 24 equipos clasificados han sido divididos en seis grupos de cuatro selecciones cada uno. Los dos mejores de cada llave y los cuatro mejores terceros clasificarán directamente a los octavos de final. Los ganadores de cada llave de octavos jugarán los cuartos de final, y los ganadores, las semifinales, hasta llegar a la final.

