Calendario del Mundial Sub 20 2025: fixture, grupos y horarios y de los partidos de torneo

Del 27 de septiembre al 19 de octubre se disputará en Chile el Mundial Sub 20. Conoce el calendario completo del torneo.
Chile albergará la vigesimocuarta edición del Mundial Sub 20, que arrancará este 27 septiembre y culminará el 19 de octubre. El torneo, además de exhibir a las mejores estrellas del futuro, tendrá varios hitos singulares que diferencian al país como organizador.
En el torneo, por ejemplo, se implementará el sistema de revisión de video (FSV), una versión simplificada del VAR. Se trata de un sistema manejado a nivel de campo que podrán revisar jugadas que puedan incidir en el curso del partido, como una anotación o un gol anulado, una penal o una tarjeta roja directa.
Serán los entrenadores de los equipos que solicitarán a los jueces, haciendo uso de una tarjeta verde, la revisión de aquella jugada en la que consideren que el árbitro principal no ha acertado y tendrán un límite de dos peticiones.
Pero ese no será el único hito en el Mundial Sub 20. La Selección de Nueva Caledonia será la única debutante en la Copa del Mundo, luego de haberse clasificado tras disputar la final del Campeonato Masculino Sub-19 de la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) 2024.
Conoce, a continuación, el calendario completo y el fixture del Mundial Sub 20 de Chile.
¿Cuándo empieza el Mundial Sub 20 2025?
El Mundial Sub 20 2025 empieza el sábado 27 de septiembre y finaliza el 19 de octubre.
¿Qué equipos clasificaron al Mundial Sub 20 2025?
Las selecciones clasificadas al Mundial Sub 20 2025 son las siguientes:
- Chile
- Corea del Sur
- Ucrania
- Japón
- Egipto
- Paraguay
- Panamá
- Nueva Zelanda
- Italia
- Australia
- Marruecos
- España
- Brasil
- México
- Cuba
- Argentina
- Francia
- Sudáfrica
- Noruega
- Nigeria
- Colombia
- Arabia Saudita
- Estados Unidos
- Nueva Caledonia
Grupos del Mundial Sub 20 2025
- Grupo A: Japón, Egipto, Chile y Nueva Zelanda
- Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá
- Grupo C: Marruecos, España, Brasil y México
- Grupo D: Italia, Australia, Cuba y Argentina
- Grupo E: Francia, Sudáfrica, Estados Unidos y Nueva Caledonia
- Grupo F: Noruega, Nigiera, Colombia y Arabia Saudita
Fixture completo y horarios del Mundial Sub 20 2025
Fecha 1
Sábado 27 de septiembre
3:00 p.m. | Corea del Sur vs Ucrania ---> Grupo B
3:00 p.m. | Japón vs Egipto ---> Grupo A
6:00 p.m. | Paraguay vs Panamá ---> Grupo B
6:00 p.m. | Chile vs Nueva Zelanda ---> Grupo A
Domingo 28 de septiembre
3:00 p.m. | Italia vs Australia ---> Grupo D
3:00 p.m. | Marruecos vs España ---> Grupo C
6:00 p.m. | Brasil vs México ---> Grupo C
6:00 p.m. | Cuba vs Argentina ---> Grupo D
Lunes 29 de septiembre
3:00 p.m. | Francia vs Sudáfrica ---> Grupo E
3:00 p.m. | Noruega vs Nigeria ---> Grupo F
6:00 p.m. | Colombia vs Arabia Saudita ---> Grupo F
6:00 p.m. | Estados Unidos vs Nueva Caledonia ---> Grupo E
Fecha 2
Martes 30 de septiembre
3:00 p.m. | Panamá vs Ucrania ---> Grupo B
3:00 p.m. | Egipto vs Nueva Zelanda ---> Grupo A
6:00 p.m. | Chile vs Japón ---> Grupo A
6:00 p.m. | Corea del Sur vs Paraguay ---> Grupo B
Miércoles 1 de octubre
3:00 p.m. | España vs México ---> Grupo C
3:00 p.m. | Italia vs Cuba ---> Grupo D
6:00 p.m. | Brasil vs Marruecos ---> Grupo C
6:00 p.m. | Argentina vs Australia ---> Grupo D
Jueves 2 de octubre
3:00 p.m. | Estados Unidos vs Francia ---> Grupo E
3:00 p.m. | Colombia vs Noruega ---> Grupo F
6:00 p.m. | Sudáfrica vs Nueva Caledonia ---> Grupo E
6:00 p.m. | Nigeria vs Arabia Saudita ---> Grupo F
Fecha 3
Viernes 3 de septiembre
3:00 p.m. | Ucrania vs Paraguay ---> Grupo B
3:00 p.m. | Panamá vs Corea del Sur ---> Grupo B
6:00 p.m. | Egipto vs Chile ---> Grupo A
6:00 p.m. | Nueva Zelanda vs Japón ---> Grupo B
Sábado 4 de octubre
3:00 p.m. | México vs Marruecos ---> Grupo C
3:00 p.m. | España vs Brasil ---> Grupo C
6:00 p.m. | Argentina vs Italia ---> Grupo D
6:00 p.m. | Australia vs Cuba ---> Grupo D
Domingo 5 de octubre
3:00 p.m. | Estados Unidos vs Sudáfrica ---> Grupo E
3:00 p.m. | Francia vs Nueva Caledonia ---> Grupo E
6:00 p.m. | Arabia Saudita vs Noruega ---> Grupo F
6:00 p.m. | Nigeria vs Colombia ---> Grupo F
¿Cuáles son todas las sedes del Mundial Sub 20 2025?
El Mundial Sub 20 2025 se disputará en cuatro ciudades chilenas:
Valparaíso
- Estadio: Elías Figueroa
- Capacidad: 20 575 espectadores
Santiago
- Estadio: Julio Martínez
- Capacidad: 48 665
Rancagua
- Estadio: El Teniente
- Capacidad: 12 476
Talca
- Estadio: Fiscal
- Capacidad: 16 070 espectadores
¿Cuál es el formato del Mundial Sub 20 2025?
Los 24 equipos clasificados han sido divididos en seis grupos de cuatro selecciones cada uno. Los dos mejores de cada llave y los cuatro mejores terceros clasificarán directamente a los octavos de final. Los ganadores de cada llave de octavos jugarán los cuartos de final, y los ganadores, las semifinales, hasta llegar a la final.