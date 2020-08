La joven Ellen Fokkema, de 19 años. | Fuente: Instagram Ellen Fokkema

La joven Ellen Fokkema, de 19 años, será la primera futbolista que jugará en un equipo masculino, el Foarút, de la cuarta división, después de que la Real Federación Holandesa de Fútbol (KNVB) tramitara su licencia.



Según informa la KNVB, se trata de un plan piloto y revolucionario que dará comienzo la próxima temporada con la idea de evaluar si existe la posibilidad de permitir que hombres y mujeres integren equipos mixtos en categorías superiores.



La normativa holandesa recoge que hasta los 18 años podrían integrar hombres y mujeres equipos mixtos, pero a partir de entonces no.



Mediante un comunicado, Fokkema calificó como "fantástico" poder seguir jugando en este equipo. "Llevo jugando con ellos desde que tenía cinco años y lamentaba no poder continuar", dijo en la nota.



“Es un desafío y eso me emociona más. Le pregunté al club si era posible y juntos presentamos la solicitud a la Federacion. Mis compañeros de equipo también reaccionaron con entusiasmo a que pudiera quedarme con ellos. No sé cómo va a ir, pero de todos modos estoy muy feliz de poder participar en esta prueba piloto“, añadió.