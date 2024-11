Carlo Ancelotti salió en defensa de Kylian Mbappé: "Hay que ser pacientes, es un jugador extraordinario"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, afirmó que en el partido ante Liverpool "no era determinante" que conseguirán meterse entre los 24 primeros de la fase liga y que competirán por la Champions League.



El técnico italiano habló en rueda de prensa después de que su equipo perdiera por 2-0 ante Liverpool y se quedase —prácticamente— fuera de entrar de forma directa en los octavos de final.

"El partido de hoy no era determinante", dijo Ancelotti. "Hay que llegar entre los primeros 24. Llegaremos y competiremos en la Champions, como en los años pasados", complementó.



Carlos Ancelotti y el momento de Kilyan Mbappé en Real Madrid

Sobre Kylian Mbappé, que falló un penal y no viene atravesando un buen momento en la temporada, pidió que siga luchando y trabajando porque "este momento pasará".



"No tenemos que hacer muchas cosas con él. Está trabajando y se está adaptando bien. No le están saliendo las cosas, pero hay que ser pacientes porque es un jugador extraordinario", indicó.



En la derrota en Liverpool, se ha agravado la lista de lesiones de los blancos, con el problema muscular que sufrió Eduardo Camavinga y que obligó a cambiar al francés en la segunda parte.



"Hoy ha caído otro, Camavinga. Espero que para el próximo partido pueda volver Rodrygo. Tenemos la experiencia de las lesiones del año pasado y ojalá que este año también salga bien", finalizó.