Ancelotti no le cierra las puertas a Neymar al Mundial 2026: "Su objetivo es estar listo en junio"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lo quiere tener listo. Carlo Ancelotti, técnico de la Selección de Brasil, volvió a referirse a la ausencia de Neymar en los últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas.

En conversación con L'Equipe, el estratega italiano aseguró que convocará al jugador del Santos si se encuentra 100% fisicamente. Por ello, dijo que el objetivo del jugador es estar bien en junio del próximo año.

"Una selección nacional necesita tener a los jugadores más talentosos. Es obvio, ¿verdad? Pero, un jugador talentoso también necesita estar en forma física. Necesita estar al 100%, no al 80%", indicó en un inicio.

"Neymar está mejorando su condición física. Es, sin duda, el jugador brasileño con más talento. Tuvo un pequeño problema físico y se recuperó rapidísimo. Pero, quiero que esté en perfecta forma para que pueda jugar. Puede participar en el Mundial si está en forma física. Desde el punto de vista técnico, no hay discusión", complementó.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Neymar y su ausencia en la Selección de Brasil

Neymar no juega con la camiseta de la Selección Brasil desde el año 2023, ante Uruguay, cuando sufrió una grave lesión en una de sus rodillas.

Desde entonces, la estrella del Santos disputó muy pocos partidos en Al Hilal, por lo que decidió volver al Santos a inicios del 2025.

Sin embargo, en el cuadro Blanco también ha tenido algunas lesiones que lo han alejado de la convocatoria de la Canariha. A pesar de ello, descartó que sus ausencias hayan sido por problemas físicos.

"Creo que estuve de baja por razones técnicas; no creo que tenga nada que ver con mi condición física. Es la opinión del entrenador y la respeto. Ya que estoy de baja, solo tenemos que animar a nuestro equipo para que juegue bien", dijo Neymar en su momento.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis