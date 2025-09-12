A largo plazo: Carlo Ancelotti ve posible renovar su contrato en la Selección de Brasil hacia el Mundial 2030

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Busca seguir. Carlo Ancelotti, quien asumió como director técnico de Brasil en mayo pasado con un contrato por un año hasta el final del Mundial 2026, manifestó en una entrevista al canal de televisión ESPN su deseo de renovar el vínculo por un nuevo ciclo.

"Sería legal", aseguró Carlo Ancelotti al ser interrogado sobre si le gustaría renovar el contrato para permanecer como DT de la Selección de Brasil hasta el Mundial 2030.

Ancelotti, exentrenador del Real Madrid, dijo que tanto él como su familia están contentos con el nuevo destino profesional y señaló que no tendría problema en conversar con la Confederación Brasilera de Fútbol (CBF) sobre una posible renovación.



Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Ancelotti también tiene pasado en Chelsea, PSG, AC Milan y Bayern Munich. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Jorge brego

"Firmé un contrato por un año. Después del Mundial (de 2026) estará todo abierto. Creo que en aquel momento lo correcto era firmar por un año, pero no tengo ningún problema si la CBF quiere seguir", apuntó.

'Carletto' afirmó que su deseo es permanecer en el cargo, pero que aún hay mucho tiempo para discutir la duración del vínculo.

El motivo de Ancelotti en Brasil

Dijo igualmente que aceptó la propuesta para asumir como técnico de Brasil debido a su interés en entrenar a Brasil cinco veces campeona del mundo y por considerar como "algo especial" la posibilidad de poder prepararla para un Mundial.

Desde que tiene a Carlo Ancelotti como seleccionador, la tienda verdeamarela suma dos victorias (1-0 sobre Paraguay en Sao Paulo y 3-0 sobre Chile en Río de Janeiro), un empate sin goles con Ecuador en Guayaquil y una derrota por 1-0 en la visita que le hizo el martes a Bolivia en El Alto.

La derrota no alteró la confianza en el técnico de los dirigentes de la CBF, que la atribuyeron a las dificultades de competir a 4.150 metros de altitud y destacaron los aspectos positivos del juego colectivo de la 'Canarinha' en el partido.

Tras su último partido por las Eliminatorias, Brasil quedó en el quinto lugar en la clasificación de las eliminatorias sudamericanas, con 28 puntos en 18 compromisos y a diez unidades del líder Argentina.