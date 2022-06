Carlos Tevez debutó en el primer equipo de Boca Juniors en 2001. | Fuente: AFP

Carlos Tevez anotó por última vez en mayo 2021 en un partidazo ante River Plate por la Copa de la Liga. Semanas más tarde, confirmó su alejamiento de los canchas por temas familiares.

En Argentina hubo rumores de un posible regreso de Carlos Tevez a los terrenos de juego, pero esto no se dará. Y es que el exdelantero confirmó este viernes su retiro como futbolista profesional. En diálogo con el programa Animales Sueltos, el popular 'Apache' le puso punto final a su periplo con la pelota en el piso.

"Estoy retirado, es algo confirmado. Estaba en veremos. Me ofrecieron muchas cosas, incluso de Estados Unidos. Era un cambio muy importante para mi familia", fue lo que dijo Tevez.

Este fue el último gol oficial del argentino de Carlos Tevez. | Fuente: ESPN

Asimismo, el internacional con la Selección de Argentina y también mundialista se mostró agradecido por todo lo que el mundo del fútbol le regaló desde sus inicios.

"Pero ya está, como jugador di todo lo que tenía dentro de mi corazón. Y eso me deja más que tranquiloAgradezco todo lo que se me ha dado.Y eso me deja más que tranquilo", añadió.

En otro momento de la conversación, Carlos Tevez dio cuenta cuáles son sus próximos planes. Los mismos no estarán alejados de las canchas porque planea ser entrenador.

"La verdad que estoy muy entusiasmado con un proyecto que tenemos con mis hermanos y con Carlos 'Chapa' Retegui (exjugador y DT). Voy a ser técnico y la decisión está tomada", manifestó.

Ya con su retirado confirmado, Tevez se queda en el cuarto lugar de jugadores argentinos con más títulos (30). Está por debajo de Lionel Messi (40), Ángel Di María (32) y Luis Gonzalez (31).

Además, a lo largo de su carrera, pasó por otros conjuntos como Manchester United, West Ham, Manchester City, Corinthians, Juventus y Shangai Shenhua.

