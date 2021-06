Carlos Tévez emocionado. | Fuente: AN

Acabó su ciclo. El delantero argentino Carlos Tévez anunció este viernes su salida de Boca Juniors y así dio punto final a su tercera etapa en el club, donde es considerado como uno de los máximos ídolos de su historia.

"No es una despedida, es un hasta pronto. No tengo nada más que dar como jugador", arrancó Carlos Tévez en conferencia de prensa.

"Mi decisión es pura y exclusivamente mía. Es la verdad. Boca te lleva a dar lo máximo, mucho más que lo máximo y mentalmente no estoy en condiciones para darlo. No tuve ni tiempo de hacer el duelo de mi padre que ya estaba jugando de vuelta, así es la exigencia de Boca. Quiero agradecer a la dirigencia, al cuerpo técnico, a mis compañeros, a toda la gente del club que trabaja, que hace que este club cada día sea más grande", agregó emocionado.

El 'Apache' se emocionó al recordar el último contacto con la hinchada de Boca. "Mucha gente me pedía que me quede hasta diciembre, que aguante hasta que vuelva la gente a la cancha. Pero eso era lo que querían ellos, se me hizo muy difícil, pero para mí la mayor alegría y satisfacción es quedarme con el último recuerdo, que la gente gritaba como loca dale campeón", sostuvo.

"Mi sangre es azul y amarilla", dijo Tévez

"No se si merezco, pero lo que sí sé es que mi sangre no es roja, mi sangre siempre va a ser azul y amarilla. Hasta pronto. Gracias", comentó Carlos Tévez.

El delantero de 37 años sumó 4 goles en 17 partidos en la última temporada con Boca Juniors. Ahora el 'Apache' deja el club de sus amores luego de su regreso en 2018 proveniente del Shanghai Shenhua del fútbol chino.

Tévez ha militado en el Corinthians de Brasil. Luego dio el salto a Inglaterra para jugar en West Ham, Manchester United y Manchester United. Además paseó su fútbol por Juventus de Turín.





