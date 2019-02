Casemiro marca a Lionel Messi en el partido entre Real Madrid vs. Barcelona | Fuente: AFP | Fotógrafo: OSCAR DEL POZO

El brasileño Carlos Henrique Casemiro fue el único jugador del Real Madrid que habló en zona mixta tras la derrota frente al Barcelona (0-3), donde aseguró que "hablar solo de Vinicius es injusto" ya que "todo el equipo hizo un grandísimo partido".



"Si hablamos solo de Vinicius será injusto. La primera parte de todo el equipo ha sido fantástica, de las mejores del año. Ya es un jugador del primer equipo, tiene que pensar en grandísimas cosas, no solo hoy, esta demostrando que es un grandísimo jugador para nosotros. Vinicius demostró ser un jugador atrevido y no tener miedo", declaró.



Casemiro insistió en el buen partido que a su parecer realizó el Real Madrid: "Nosotros hemos jugado bien, aunque el resultado no fue bueno. Nosotros estamos trabajando para intentar hacerlo mejor. Hicimos un grandísimo partido, pero el resultado no es justo para nosotros. Hoy nos faltó gol, pero arriba lo hicimos bien"



Una derrota ante la que el brasileño quiere pasar página y pesar en el Clásico del próximo sábado, también en el Bernabéu: "Siempre es complicado perder, sobre todo en un Clásico. Nosotros tenemos la experiencia y sabemos que la Copa ya es pasado, ahora hay que pensar en la Liga y la 'Champions', vamos a dar todo para ganar títulos este año".



Por último, Casemiro destacó el apoyo de la afición del Real Madrid y pidió lo mismo para el encuentro del sábado: "La afición hoy a estado increíble con nosotros, y pido para el sábado que esté igual o mejor; son muy importantes para nosotros", concluyó (EFE)