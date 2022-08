Casemiro era el pulmón de Real Madrid, mientras Toni Kroos es el buen pie. | Fuente: Real Madrid

El fichaje de Casemiro a Manchester United ha causado un terremoto en el Real Madrid. A sus 30 años el volante brasileño continuaba siendo clave en el equipo merengue e incluso fue el mejor jugador del partido en el triunfo ante el Eintracht Frankfurt por la Supercopa de Europa.

Los mensajes de despedida para Casemiro ya empezaron desde la interna de Real Madrid y uno de los primeros en pronunciarse ha sido Toni Kroos, quien dejó en claro que en el histórico tridente con 'Case' y Luka Modric no se puede encontrar “una final perdida”.



“Desliza a la izquierda -en referencia a su publicación en Instagram-, no encontrarás una final perdida con esta combinación. ¡Lo dice todo! Lo echaré de menos. Te voy a echar de menos”, escribió en Instagram que rápidamente hizo efecto entre los seguidores merengues que lamentan la partida del mediocampista sudamericano.

Recordemos que la primera vez que jugaron juntos como tridente Modric, Kroos y Casemiro sucedió el 4 de octubre del 2015 en un clásico ante Barcelona.

Palabras de Valverde a Casemiro

Por su parte, el uruguayo Fede Valverde compartió unas emotivas palabras: "Hoy sobran las palabras. Fuiste uno de los primeros que me abrió las puertas de su casa, que me dio una mano y siempre depositó su confianza en mí. Definitivamente me vas a hacer falta dentro del campo, pero seguro más fuera. Gracias por tanto Case”, publicó.





La publicación de Toni Kroos para Casemiro. | Fuente: Instagram

Real Madrid oficializó el fichaje de Casemiro al Manchester United

Se acabó una era. Casemiro es nuevo jugador de Manchester United, así lo oficializó este viernes el Real Madrid en un extenso comunicado sobre el fichaje que se concretó en tiempo récord en los últimos días. Aunque no se anunciaron cifras, la prensa española asegura que la operación alcanza como mínimo los 70 millones de euros.

"El Real Madrid C. F. y el Manchester United han acordado el traspaso del jugador Carlos Henrique Casemiro", anunció en un comunicado el club blanco, casi al mismo tiempo de que lo hiciese también el actual colista de la Premier League.

"El Real Madrid quiere expresar su agradecimiento y su cariño a Casemiro, un jugador que ya forma parte de la leyenda de este club" tras ganar 18 títulos: 5 Copas de Europa, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España.

El club blanco informó que el próximo lunes, tendrá lugar un acto de homenaje y despedida a "un jugador ejemplar", tras el que Casemiro comparecerá ante la prensa.





NUESTROS PODCASTS

¿Qué significan las nuevas recomendaciones de los CDC para el control del COVID-19?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU señalan que deben alejarse de las medidas restrictivas, como las cuarentenas y el distanciamiento físico. ¿Còmo podrìa influir esta recomendaciòn en nuestro paìs? El doctor Huerta lo explica.