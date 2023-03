Xavi tiene líder al Barcelona en LaLiga Santander. | Fuente: AFP via Getty

Pone paños fríos a la situación. Xavi Hernández, entrenador del Barcelona. volvió a salir al paso sobre el caso Negreira y comentó que ante los últimos sucesos, como la denuncia de la Fiscalía, el presidente Joan Laporta le dice que estén "tranquilos".

El último episodio ha sido la denuncia de la Fiscalía al Barcelona por presunta corrupción en el ámbito deportivo, así como por supuestos delitos de administración desleal y falsedad para los expresidentes Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell.

Preguntado sobre si le preocupa la imagen que este caso está generando en el Barcelona, Xavi dijo que este es "un tema y una pregunta" para el presidente. "Él nos dice que estemos tranquilos, que estemos por el fútbol, esto es lo que me conviene y me ocupa", afirmó.

Barcelona, calmado por el tema Negreira

Barcelona y Xavi Hernández tienen un contrato hasta 2024. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JAVIER SORIANO

Aseguró que el equipo está "concentradísimo" en el partido del domingo en San Mamés y que en el vestuario no se ha hablado de todo esta cuestión de Negreira.

En cuanto al recibimiento en Bilbao -un grupo de seguidores han anunciado que lanzarán unas octavillas con la palabra Mafia y el escudo del club en el minuto 30 del partido-, insistió en que "ganar o perder" no dependerá de lo que ocurra en la grada, sino de lo que hagan en el campo, por lo que no cree que perjudique al equipo una acción como la prevista.

Cuestionado sobre si el Madrid, a una semana del Clásico, busca desestabilizar al Barça, después de que anunciara una reunión de urgencia de su equipo directivo para evaluar el tema Negreira, Xavi comentó que desconoce lo que persigue la entidad blanca.

"No me puedo meter en la piel del rival. No nos va a desestabilizar, en todo caso lo harán Vinicius, Modric y Courtois. Estamos centrados en el plano futbolístico", remarcó Xavi, quien desconoce si el Real Madrid puede sentirse perjudicado por todo este asunto.

En todo caso, Xavi Hernández comentó que a su equipo no le afecta el ruido que se está generando con el caso Negreira. "Estamos trabajando igual, igual que la semana pasada y que hace un año. Nada más. No hemos hablado de temas extradeportivos", resumió.

Xavi y su momento en Barcelona



En todo caso, el entrenador del Barcelona sí hizo una reflexión al respecto y a su exposición a los medios prácticamente por su papel como portavoz institucional y deportivo.

"Estoy a gusto con ustedes, podemos ir a tomar un café si quieren, pero pienso que los entrenadores con una rueda de prensa postpartido ya habría suficiente. Lo digo en general. Los entrenadores hablamos demasiado, se nos da demasiada importancia. Las ruedas de prensa previas, en mi opinión, sobran", dijo a los periodistas.

