Celta de Vigo vs. Atlético de Madrid | Fuente: Instagram

Celta de Vigo vs. Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 17 de octubre en Balaídos por la sexta fecha de LaLiga Santander. El encuentro EN VIVO y EN DIRECTO se jugará a partir de las 09:00 a.m. (hora peruana) y será transmitido por DirecTV Sports 610 y 1610. Todos los detalles podrás seguirlo en la web de RPP.pe.

Se retoma la competencia en España y el Atlético de Madrid apunta a dejar atrás las dudas tras dos empates consecutivos y sin marcar goles. Teniendo en cuenta este factor, el ‘Cholo’ Simeone realizó su última práctica antes de enrumbarse a Galicia ubicando junto en el ataque por primera vez a Luis Suárez y Diego Costa, la que sería la principal sorpresa de los ‘colchoneros’.

Hasta el momento fue uno en lugar del otro y con Joao Félix permanente en la ofensiva. Ahora sería el portugués el que iría al banquillo.

Son cuatro ausencias seguras (Sime Vrsaljko, Saúl Ñíguez, José María Giménez y Renan Lodi) y un once casi definido por el técnico, que dará recorrido en el medio a Lucas Torreira, recién fichado e incorporado, junto a Koke Resurrección; dispondrá de Kieran Trippier en el lateral derecho e insistirá con Thomas Lemar en la izquierda.

Su rival será un Celta de Vigo que antes de la para perdió dos veces seguidas y el entrenador Óscar García ya tiene cuestionamientos sobre sí de la directiva. Las dudas para el choque contra los colchoneros son los tres jugadores que participaron con sus selecciones.

Renato Tapia, Jeison Murillo y Okay Yokuslu no suman trabajos con el club, aunque para el técnico son cartas fijas. No obstante, sí están en los planes para el juego y entraron a la convocatoria donde apuntar a retomar el triunfo.

CONVOCATORIA | 2⃣4⃣ convocados para loitar pola vitoria no #CeltaAtleti.



🚑 Sergio Álvarez, Hugo Mallo, Kevin e Rubén Blanco son baixas por lesión. pic.twitter.com/iJE6UTCUvq — RC Celta (@RCCelta) October 16, 2020

ALINEACIONES PROBABLES:

Celta de Vigo: Iván Villar; Sergio Carreira, Jeison Murillo, Joseph Aidoo, Lucas Olaza; Denis Suárez, Fran Beltrán, Renato Tapia, Nolito; Emre Mor, Iago Aspas.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Kieran Trippier, Stefan Savic, Felipe, Mario Hermoso; Ángel Correa, Koke Resurrección, Lucas Torreira, Thomas Lemar; Joao Félix, Luis Suárez.