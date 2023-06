Con Jude Bellingham, Real Madrid asegura su futuro con una volante excepcional

"Hey Jude, don´t make it bad. Take a sad song and make it better", han empezado a cantar los hinchas del Real Madrid. Uno de los himnos de los Beatles suena cada vez más alto entre los hinchas de la 'Casa Blanca' al confirmarse el fichaje del inglés Jude Bellingham.

Y es que Jude Bellingham, con tan solo 19 años de edad, se ha convertido en el segundo traspaso más caro en la historia del Real Madrid con 103 millones de euros para las próximas seis temporadas, superado únicamente por Eden Hazard con 115 millones. Cumplió su ciclo tras pasar en el Birmingham y consagrarse en el Borussia Dortmund. Ahora, en el Santiago Bernabéu, el nacido en Stourbridge buscará brillar.

Con la llegada de Bellingham, los merengues han encontrado la última pieza en el rompecabezas en su volante, una que -en el papel- se perfila a ser una de las mejores del mundo.

Jude Bellingham, a luchar por ser titular en Real Madrid

Bellingham peleará un puesto con Tchouaméni, Camavinga y Valverde.

El presidente Florentino Pérez, en los últimos años, ha puesto su foco en jóvenes valores en lugar de grandes estrellas del momento (más allá de la intención de hacerse con los servicios de Kylian Mbappé en el presente mercado de pases europeo). Si bien las mismas no han sido baratas, son una apuesta fija en futbolistas con características particulares.

Por ejemplo, en la delantera, el Madrid contrató a Vinícius Junior y Rodrygo Goes cuando ambos se desempeñaban en Flamengo y Santos, respectivamente. Se pagó 45 millones de euros por cada uno y el primero pasó por el Castilla y posteriormente trepó al primer equipo. Mismo caso con el de Endrick, atacante de 16 años, quien el año entrante se sumará al equipo procedente del Palmeiras al cumplir la mayoría de edad.

Ahora, con Jude Bellingham se ficha a un joven que destacó con el Dortmund. En la Selección de Inglaterra, en su caso, fue uno de los mejores jugadores en el cuadro de Gareth Southgate que llegó a los cuartos de final de Qatar 2022 (eliminados por el finalista Francia).

Este 29 de junio, el británico cumple 20 años . De esta manera, se suma a una camada de jóvenes mediocampistas en el actual equipo de Carlo Ancelotti, un medio sector con vitalidad que podría conquistar el mundo del fútbol.

Aurélien Tchouaméni tiene 23 años, Eduardo Camavinga cuenta con 20, Federico Valverde presenta solo cuatro más que este último y Dani Ceballos, un poco más relegado, tiene 26. Los cinco elementos se perfilan a ser la columna vertebral del club, más aún cuando la prensa del Viejo Continente afirma que la temporada 2023-24 será la última de Toni Kroos y Luka Modric en la institución.

Hay velocidad, marca, ingenio, creatividad y rapidez en esta nueva era al centro del conjunto merengue. Tarea cumplida de Florentino en dar un recambio generacional a su elenco principal.

¿Qué le puede dar Jude Bellingham al Real Madrid?

A Bellingham le gusta llegar al área rival y que tiene la facilidad de zafar de la marca con amagues. Los innumerables videos en YouTube o redes sociales son muestra que el formado en las divisiones inferiores.

Además, tiene gran presencia de gol. En la pasada campaña anotó 14 tantos entre la Bundesliga, Copa de Alemania y Champions League con la camiseta del Borussia Dortmund. En el Mundial de Qatar celebró en una ocasión. En tanto, en su carrera a nivel profesional presenta 28 en sus números.

Por el momento, 'Hey Jude' se ha despedido de su exclub en redes sociales y entrena con la Selección de Inglaterra para los partidos de Eliminatorias a la Euro. Luego, tras gozar de unas breves vacaciones, se sumará al Madrid para pelear un lugar en la volante. Dolor de cabeza, en el buen sentido, para Ancelotti en Real Madrid.

