TAS levantó la sanción al Manchester City de no poder jugar la Champions League | Fuente: AFP

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) levantó la sanción que le impedía al Manchester City de poder competir en torneos internacionales por los próximos dos años. Esto fue celebrado en el equipo de Pep Guardiola, aunque en Inglaterra no ha sido bien recibida la decisión.

José Mourinho, entrenador del Tottenham, se pronunció ante el veredicto del TAS, que concluyó en que las pruebas contra el City no son demostrables y que habían prescrito, por lo que decidieron revocarle el castigo, pero sí imponer una sanción de diez mil euros por no cooperar en la investigación.

"Sé que para ellos es fácil pagar ese dinero, pero aun así. Si eres culpable, te tienen que echar de la competición. No soy nadie para saber si son culpables o no. Mis críticas van para la decisión", manifestó Mourinho.

"Si el Manchester City no es culpable, que le multen con unos cuantos millones es una desgracia. Si no eres culpable, no te castigan y si lo eres, te tendrían que suspender. En cualquier caso, es un desastre. No digo que sean culpables, pero si no lo eres no pagas nada, ni una sola libra", remarcó el portugués ante la posición de TAS.

Asimismo, José Mourinho se refirió al caso y su relación con el ‘Fair Play financiero’, dando a entender que sería el final de este.

"Ahora hablamos del Manchester City, pero antes eran otros clubes en situaciones similares y ya sabemos cómo acabó todo. Así que pienso que lo mejor es abrir las puertas y dejar que todo el mundo disfrute. Hacerlo al menos con libertad", expresó.

En la actual Premier League, el cuadro de Pep Guardiola aseguró el segundo puesto del torneo a pesar que restan tres jornadas. Con ello, estará en la fase de grupos de la próxima Champions League.