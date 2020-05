El belga es una de las figuras del Manchester City. | Fuente: AFP

El volante Kevin de Bruyne no ha descartado dejar el Manchester City si el equipo no logra jugar la Champions League la próxima temporada. El belga, en entrevista con HLN (Het Laatste Nieuws), también habló sobre los equipos que han preguntado por un posible fichaje.

"Dos años sin fútbol europeo serían muy largos. El club nos ha dicho que va a apelar y que está casi cien por ciento seguro de que tiene razón. Por eso estoy esperando ver qué pasará. Confío en mi equipo. Una vez hecha la declaración, revisaré todo. Dos años (sin fútbol europeo) serían muy largos. En el caso de ser un año podría verlo. No voy a dejar que mi decisión dependa de lo que haga Pep [Guardiola]. Por supuesto, ya he trabajado con otros entrenadores y cuando Pep se va, tengo que seguir trabajando con alguien más", afirmó de Bruyne, tras el fallo de la UEFA que lo dejaría sin jugar la Champions League.

Asimismo, sobre los clubes interesados, de Bruyne señaló que no ha tratado de dejar al club celeste. "En los últimos años, y antes también, ha habido muchos equipos que han preguntado. Pero para ser honesto, estoy muy feliz con City. Juego para uno de los mejores equipos del mundo, juego en Inglaterra, la liga más competitiva, y eso me gusta. Sigue siendo un desafío ser el mejor y yo también lo necesito. Lo que viene, viene. Pero no es que haya tratado de abandonar City en esos cinco años. También me he mantenido tranquilo para mis transferencias anteriores. Nunca he tenido ningún problema y siempre he esperado mi momento", añadió.

Kevin de Bruyne es una de las figuras del Manchester City. El volante ha jugado 26 partidos de la Premier League en esta temporada, marcando 8 tantos y 17 asistencias. En lo que va de Champions League 2019-20, el belga ha jugado 5 partidos, marcando 1 gol y dando 2 asistencias.