MULTAS DE FRANK LAMPARD:

1. 2500 libras esterlinas si llegas tarde a un partido o viaje.

2. 2500 libras esterlinas si no llegas a las instalaciones a la hora citada para el entrenamiento.

3. 1000 libras esterlinas si llegas tarde al gimnasio.

4. 2500 libras esterlinas si llegas tarde a una sesión de tratamiento.

5. 500 libras esterlinas por minuto que llegas tarde a una reunión.

6. 20000 libras esterlinas si no estás en el campo a la hora de inicio de la práctica.

7. 1000 libras esterlinas si el teléfono suena durante una reunión.

8. 1000 libras esterlinas si no vistes el atuendo adecuado para los días de partido o viaje.

9. 5000 libras esterlinas si no viajas de regreso con el equipo tras un partido sin haber notificado al entrenador con 48 horas de anticipación

10. 5000 libras esterlinas si rechazas ser parte de actividades corporativas o comunitarias

11. 10000 libras esterlinas si no informas acerca de una lesión o enfermedad previo a un día libre o una hora y media antes de una práctica

12. 2500 libras esterlinas si llegas tarde una cita médica.