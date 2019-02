Maurizio Sarri asumió el cargo de entrenador en Chelsea a inicios de temporada. | Fuente: AFP

No es un secreto que al Chelsea no le ha ido bien a nivel de resultados durante las últimas semanas. Pese a las victorias ante Huddersfield Town y Malmö, el conjunto inglés ha perdido duelos importantes como los del Manchester United, Manchester City y Bournemouth que no han dejado nada satisfecha a la directiva del conjunto londinense.

Por ello, ante la intermitencia mostrada por el equipo del Chelsea en los últimos partidos, algunos dirigentes de la entidad inglesa han contemplado la opción de despedir a Maurizio Sarri, según el medio Sky Sports. Y a raíz de pensando en esta decisión, también han analizado unas opciones para que reemplacen al estratega italiano en caso se llegue a concretar su destitución.

La alternativa que suena más fuerte de las dos es nada menos que Zinedine Zidane, el estratega francés que no ha tenido la posibilidad de volver a entrenar desde su salida del Real Madrid a mediados del 2018. El hecho de no contar con un equipo en estos momentos haría más fácil su incorporación.

Por otra parte, la otra opción que tiene en mente el Chelsea es Frank Lampard, que actualmente dirige al Derby County de la Segunda División Inglesa. El conjunto de 'Super Frankie' se posiciona de momento en el séptimo lugar del Football Championship y, si bien no tiene mucha experiencia como técnico, su pasado como futbolista en la institución británica lo hacen una alternativa viable.