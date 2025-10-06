Chile vs México EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los octavos de final del Mundial Sub 20?

Chile vs México EN VIVO: sigue la transmisión del partido por los octavos de final del Mundial Sub 20.

Chile vs México EN VIVO: se enfrentan este martes 7 de octubre por los octavos de final del Mundial Sub 20. El encuentro se disputará en el Estadio Elías Figueroa de la ciudad de Valparaíso, desde las 6:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por TUDN, Canal Nu9ve, Chilevisión, DSports, DGO, ViX, y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Chile vs México: ¿cómo llegan a los octavos de final del Mundial Sub 20 2025?



Chile llega a los octavos de final del Mundial Sub 20 luego de quedar segundo en el grupo A. México, en tanto, llega a esta instancia tras ubicarse segundo en el grupo C.

¿Cuándo y dónde juega Chile vs México en vivo en octavos de final del Mundial Sub 20 2025?



El partido entre Chile vs México por los octavos de final del Mundial Sub 20 se disputará este martes 7 de octubre en el Estadio Elías Figueroa. El recinto tiene capacidad para 20 757 espectadores.

¿A qué hora juegan Chile vs México en vivo en octavos de final del Mundial Sub 20 2025?



En Perú , el partido Chile vs México comienza a las 6:00 p.m.

, el partido Chile vs México comienza a las 6:00 p.m. En Chile , el partido Chile vs México comienza a las 7:00 p.m.

, el partido Chile vs México comienza a las 7:00 p.m. En México (CDMX) , el partido Chile vs México comienza a las 5:00 p.m.

, el partido Chile vs México comienza a las 5:00 p.m. En Ecuador, el partido Chile vs México comienza a las 6:00 p.m.

En Colombia, el partido Chile vs México comienza a las 6:00 p.m.

En Bolivia, el partido Chile vs México comienza a las 7:00 p.m.

En Venezuela, el partido Chile vs México comienza a las 7:00 p.m.

En Brasil, el partido Chile vs México comienza a las 8:00 p.m.

En Argentina, el partido Chile vs México comienza a las 8:00 p.m.

En Paraguay, el partido Chile vs México comienza a las 8:00 p.m.

En Uruguay, el partido Chile vs México comienza a las 8:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Chile vs México comienza a las 7:00 p.m

¿Dónde ver el Chile vs México en vivo por TV por el Mundial Sub 20?



El partido entre Chile vs México por el Mundial Sub 20 se podrá ver EN VIVO por TV a través de Chilevisión, TUDN y DSports. Vía streaming, será transmitido por DGO, ViX, y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Chile vs México: Alineaciones posibles del Mundial Sub 20

Chile: Sebastián Mella; Felipe Faúndez, Ian Garguez, Nicolás Suárez, Patrico Romero; Milovan Celis; Vicente Álvarez, Nicolás Cárcamo, Agustín Arce, Lautaro Millán; Juan Francisco Rossel.

México: Emmanuel Ochoa; César Bustos, Diego Ochoa, Everardo del Villar; Yael Padilla, César Garza, Obed Vargas, Diego Sánchez; Gilberto Mora; Tahiel Jiménez y Mateo Levy.

