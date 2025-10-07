Partidos de hoy, martes 7 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga de Colombia y Mundial Sub 20

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre América de Cali del peruano Luis Ramos vs Millonarios por la Liga de Fútbol Profesional de Colombia. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, martes 7 de octubre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Mundial Sub 20 FIFA

2:30 p.m. | Ucrania vs España - DSports

6:00 p.m. | Chile vs México - DSports

Partidos de hoy, Primera División - Colombia

7:30 p.m. | Millonarios vs América de Cali - RCN

Partidos de hoy, Copa de Paraguay

5:00 p.m. | Cerro Porteño vs Sol de América - Tigo Sports





Partidos de hoy, Copa de Bolivia

6:00 p.m. | Nacional de Potosí vs Universitario de Vinto - Fútbol Canal





