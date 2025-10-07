Partidos de hoy, martes 7 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga de Colombia y Mundial Sub 20

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, martes 7 de octubre del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre América de Cali del peruano Luis Ramos vs Millonarios por la Liga de Fútbol Profesional de Colombia. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
► Perú vs Chile: ¿cuándo juegan, horarios y canales de TV para ver el amistoso en fecha FIFA en Santiago?
Programación de los partidos de hoy, martes 7 de octubre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Mundial Sub 20 FIFA
2:30 p.m. | Ucrania vs España - DSports
6:00 p.m. | Chile vs México - DSports
Partidos de hoy, Primera División - Colombia
7:30 p.m. | Millonarios vs América de Cali - RCN
Partidos de hoy, Copa de Paraguay
5:00 p.m. | Cerro Porteño vs Sol de América - Tigo Sports
Partidos de hoy, Copa de Bolivia
6:00 p.m. | Nacional de Potosí vs Universitario de Vinto - Fútbol Canal
Partidos de hoy, Copa de Paraguay
5:00 p.m. | Cerro Porteño vs Sol de América - Tigo Sports