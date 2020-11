El club de Turquía anuncio su decisión este martes. | Fuente: Andina

El club Yeni Malatyaspor de Turquía, donde juega el peruano Christian Cueva, anunció la exclusión del jugador por "su indisciplinado comportamiento" a pedido del entrenador Hamza Hamzaoğlu.

A través de su cuenta de Twitter, el equipo brindó esta información. Sin embargo, no dio mayores detalles al respecto. "Nuestro futbolista profesional, Christian Alberto Cueva, fue excluido de la plantilla", dice el tuit.

Profesyonel futbolcumuz Christian Alberto Cueva, Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu’nun raporu ve isteği doğrultusunda, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur. pic.twitter.com/0qSMdmphRj — Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) November 24, 2020

A inicios de noviembre, Cueva reclamó a través de su cuenta de Instagram que su entrenador lo cambiara a los 37 minutos del primer tiempo del encuentro del Yeni Malatyaspor. cuando ganaba 2-0 “¿Conoces un traductor en malatya?”, escribió.

Además, su esposa también reclamó este hecho cuestionando la decisión del entrenador. “¿Qué problema tiene con los sudamericanos?”, escribió Pamela López.

El técnico Hamza Hamzaoğlu respondió a los reclamos de loa pareja durante una conferencia de prensa: "Christian Cueva está actualmente en la selección nacional, me reuniré con él cuando regrese a Malatya. No hemos conversado. No me tomé en serio el intercambio de redes sociales con su esposa”.

“No tengo ningún problema con los sudamericanos, pueden preguntarle a Pablo Batalla o Fernando Muslera. No he tenido ningún problema con ellos, pero siempre he tenido un problema con los jugadores que no se sienten identificados con el equipo. Nunca me ha interesado la raza, la religión, el idioma de los jugadores. El criterio más importante para mí es el ser humano. Lo más importante para nosotros son los intereses del equipo", agregó