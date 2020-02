Christian Eriksen contó cómo eran sus últimos días en Tottenham: "Era la oveja negra". | Fuente: AFP

Christian Eriksen dejó el Tottenhan de Inglaterra tras seis temporadas y media para unirse al Inter de Milán, siendo uno de los principales fichajes del último mercado europeo. El mediocampista danés ha revelado cómo eran sus últimos días con los ‘Spurs’, luego que el manifestara públicamente su deseo por incorporarse a otra institución.

“Mi vida en los últimos años en Inglaterra fue muy agitada. Después de lo que dije en verano (buscar nuevos desafíos tras la caída ante Liverpool por la final de la Champions), todo el mundo preguntaba '¿cuándo se va a ir?' Mucha gente hablaba de eso. Cuando los aficionados me veían por la calle me decían: 'Gracias, adiós y buena suerte'. Era un poco extraño”, contó Eriksen en entrevista con BBC Sport.

El contrato del mediocampista con Tottenham finalizaba en junio de 2020 y cuando se le acercaron para renovar a fines del año pasado, decidió que no deseaba hacerlo.

“En Inglaterra, cuando tu contrato es más corto, es como si tuvieras que irte ahora. Al final jugué unos 30 juegos que fueron como juegos de despedida. Si tienes un contrato corto, serás la oveja negra. Fui muy honesto. Sentí que tenía que ser honesto. No quería esconderme como muchos jugadores lo hacen. Todos son diferentes. Fui honesto. Quería decirlo en voz alta”, agregó el danés.

Christian Eriksen jugó poco en sus últimos días con Tottenham, pero aun así destacó cómo resolvió la situación José Mourinho. “Creo que Mourinho lo hizo bien. Podría haber dicho 'quiere irse, así que no va a jugar más'. No hice eso. Después de decirle dónde estaban mis sentimientos y qué me gustaría hacer, me dijo que fuera feliz y que si era necesario jugaría. Era más como un extra en lugar de en el equipo inicial, por supuesto”, detalló.