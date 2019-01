Bolivia vs. Colombia | Fuente: Sudamericano Sub 20

Colombia vs. Bolivia | La selección de Colombia, última clasificada del grupo A del Campeonato Sudamericano Sub 20, se enfrentará este lunes contra la de Bolivia, que, con el empate cosechado ante Chile por 1-1, permanece como segunda tras Venezuela, líder indiscutible con dos victorias en dos partidos.



El encuentro se disputará en la sureña ciudad de Rancagua, a unos 90 kilómetros de Santiago, en el estadio El Teniente.



Colombia no ha cosechado victoria alguna en lo que va de torneo, después de perder contra Venezuela por 1-0 y empatar contra Brasil 0-0, lo que deja al combinado cafetero como último de grupo y le obliga a ganar los próximos dos partidos, contra Bolivia y Chile, para clasificar para el hexagonal final.



El combinado dirigido por Arturo Reyes buscará redimirse el próximo lunes ante un rival a priori accesible, pero con las malas sensaciones que han dejado los anteriores partidos aún en la recámara.



Ante Venezuela, los colombianos supieron controlar los tiempos del encuentro y dominar la posesión del balón, pero no lograron materializar ninguna de las oportunidades que tuvieron ante la portería contraria.



Una sensación parecida a la que plasmaron en el encuentro contra Brasil, donde los cafeteros tampoco consiguieron anotar tanto alguno.



Por su parte, Bolivia viene de empatar contra Chile 1-1 en un partido con sabor a victoria, ya que les permitió cosechar un punto que les mantiene aún vivos a día de hoy en la carrera por pasar a la siguiente fase.



Una posición que deberán defender ante los colombianos, pero también ante Brasil y Venezuela, equipos a los que se enfrentará en las siguientes jornadas.



Colombia vs. Bolivia: alineaciones probables



Colombia: Kevin Mier; Andrés Felipe Reyes, Hayen Palacios, Carlos Cuesta; Yeiler Goéz, Iván Angulo, Yeison Tolosa, Gustavo Carvajal, Brayan Vera; Rivaldo Correa, Luis Sandoval.



Entrenador: Arturo Reyes.



Bolivia: Jhon Jairo Cuéllar; Robert Cueto, Walter Antelo, Jairo Quinteros, Roberto Fernández; John García, Adalid Terrazas, Franz Gonzales, Erick Cano, Ramiro Vaca; Roler Ferrufino.



Entrenador: Sixto Vizuete.



Estadio: El Teniente, Rancagua.